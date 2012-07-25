В Подмосковье выявлено более 870 гектаров неиспользуемых земель

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Двенадцать участков общей площадью 876 гектаров, принадлежающие двенадцати юридическим лицам, давно не используются для сельскохозяйственного производства — земли заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Нарушение выявило управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при обследовании земель у деревни Плешаково и деревни Шваново Можайского района Московской области.

Лабораторная экспертиза установила, что проверенные земельные участки сельскохозяйственного назначения не используются от 5 до 12 лет.

Землевладельцы, не выполняющие свои обязательства по охране земель, привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". На юридических лиц были наложены административные штрафов на общую сумму 540 тысяч рублей. Всем им были выданы предписания об устранении устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.