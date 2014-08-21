Московские антимонопольщики оштрафовали сеть гастрономов за рекламу водки

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Столичное управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало сеть гастрономов "Глобус Гурмэ" за незаконную рекламу водки "Белуга", передает пресс-служба ведомства.

Реклама была размещена в стационарном магазине, но видеть ее могли только прохожие, в связи с чем ФАС признала ее незаконной и оштрафовала сеть на 200 тысяч рублей.

Как отметила замруководителя УФАС Ирина Климкина, "любой проходивший мимо, даже несовершеннолетний, мог стать свидетелем акции".

Ранее антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы водки в ТРЦ "Европейский". Реклама алкогольной продукции размещалась на межэтажных перекрытиях и стеклянных ограждениях, а также на эскалаторах внутри торгового центра.

Напомним, согласно федеральному закону "О рекламе", запрещается размещать рекламу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов вне торгового объекта, осуществляющего продажу алкоголя, а также вне дегустационного зала этого объекта. Нарушение закона может повлечь штраф до пятисот тысяч рублей.