Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

21 августа 2014, 17:27

Московские антимонопольщики оштрафовали сеть гастрономов за рекламу водки

штрафы реклама ФАС магазины водка

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало сеть гастрономов "Глобус Гурмэ" за незаконную рекламу водки "Белуга", передает пресс-служба ведомства.

Реклама была размещена в стационарном магазине, но видеть ее могли только прохожие, в связи с чем ФАС признала ее незаконной и оштрафовала сеть на 200 тысяч рублей.

Как отметила замруководителя УФАС Ирина Климкина, "любой проходивший мимо, даже несовершеннолетний, мог стать свидетелем акции".

Ранее антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы водки в ТРЦ "Европейский". Реклама алкогольной продукции размещалась на межэтажных перекрытиях и стеклянных ограждениях, а также на эскалаторах внутри торгового центра.

Напомним, согласно федеральному закону "О рекламе", запрещается размещать рекламу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов вне торгового объекта, осуществляющего продажу алкоголя, а также вне дегустационного зала этого объекта. Нарушение закона может повлечь штраф до пятисот тысяч рублей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать