Столичных водителей заставят соблюдать ПДД без штрафов

130 муляжей камер впервые закупят для установки на дорогах

На московских улицах установят муляжи камер видеофиксации. По словам пресс-секретаря ГУ "Центр организации дорожного движения" Анастасии Калининой, это делается я для того, чтобы можно было уменьшить количество нарушений ПДД, не штрафуя водителей.

По словам Калининой, порядка 130 ложных камер будет установлено на улицах города. Стоимость таких установок намного меньше, чем у полноценных комплексов фиксации работающих комплексов фиксации – приблизительно 60 тысяч рублей за один комплект.

Напомним, что сейчас ведется работа над тем. Чтобы камеры могли фиксировать не только выезд на выделенную полосу для общественного транспорта или превышение скорости, но и мотоциклистов, которые неправильно обгоняют или перестраиваются.

Напомним, что в Москве сейчас сработает порядка 260 камер фиксации, а до конца года будет запущено 600. Калинина объяснила, что в основном камеры уже установлены и пока не подключены к системе – то есть их запуск не займет слишком много времени.

Добавим, что, например, Московская область использует муляжи, изображающие сотрудников ГИБДД, стоящих рядом с автомобилями.