Госадмтехнадзор оштрафовал нарушителей в Подмосковье на 17 млн рублей

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За прошедшую неделю c 30 июня по 4 июля сотрудники Госадмтехнадзора выписали штрафов на 4 миллиона рублей за нарушения чистоты и порядка на подмосковных автодорогах, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было зафиксировано 136 нарушений по содержанию автомобильных дорог, объектов дорожно-мостового хозяйства, полос отвода и транспортных развязок.

"Определение размера наказания напрямую зависит от реакции нарушителя по устранению правонарушения. Размер штрафных санкций может составить внушительную сумму размером до 150 000 рублей", - заявила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Кроме того, в этот же период Госадмтехнадзор выявил более тысячи нарушение норм чистоты, порядка и благоустройства в Подмосковье. В итоге выписано штрафов на сумму более 13 миллионов рублей.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к административной ответственности привлечены администрации Рузского и Солнечногорского районов, 11 городских поселений, четырех городских округа и девять сельских поселений. Также к административной ответственности привлечен замглавы администрации сельского поселения Куликовское Дмитровского района.