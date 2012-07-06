Сумма штрафов за неправильную уборку улиц исчисляется миллионами

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Более 814 миллионов рублей штрафов выписали власти подрядным организациям, занимавшимся уборкой и содержанием территорий Москвы. Санкции были наложены за плохое состояние улиц и дворов. Как уточняет РИА Новости, об этом говорится в материалах к оперативному заседанию мэрии столицы в пятницу.

"Сумма штрафов за нарушения при уборке и содержании города с начала 2012 года превысила 814 миллионов рублей", - отмечается в материалах встречи.

Только за минувшую неделю, с 26 июня по 3 июля, штрафы составили 26,3 миллиона рублей.

В частности, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы наложило штрафы за нарушения правил содержания дорог, уборки территорий, проведения земляных, строительных и дорожных работ на сумму 8,9 миллиона рублей. Экономические санкции по содержанию объектов дорожного хозяйства достигли 9,1 миллиона рублей, по содержанию дворов - 5,5 миллиона рублей, а штрафы Мосжилинспекции - 2,95 миллиона рублей.