Жуков исключил возможность воссоединения с экс-участником "Руки Вверх!" Потехиным

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал журналистам о выходе первой за 14 лет пластинки, а также прокомментировал возможное воссоединение с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы свое место заняли в сердечках"

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков встретился с журналистами в пресс-центре "Россия сегодня" в преддверии своего 50-летия и 30-летия коллектива. Исполнитель подробно рассказал о творческих и личных планах.

Фронтмен отметит юбилей группы с размахом: в частности, выпуском первого за последние 14 лет альбома. Премьера одного из треков состоится уже 22 мая – в день 50-летия исполнителя.

"Начиная с этого дня каждую пятницу будет выходить одна новая песня. Вплоть до нашего июльского концерта в "Лужниках", – добавил Жуков.

На юбилейном шоу будут открыты "еще 7–8 новых песен". По словам Сергея, альбом "Врубай на полную" состоит полностью из нового материала.

"15 новых песен, никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов. Абсолютно новые песни", – подчеркнул лидер группы.

Музыкант также рассказал, что мог бы выпустить альбом "уже очень давно", но "порой для этого нужно 14 лет", потому что он трогательно относится к каждой песне.

Название новой пластинки и обложка отсылают к ранним сборникам группы "Сделай погромче" и "Сделай еще громче". Также особенностью альбома станет то, что, помимо цифрового релиза, он будет выпущен на дисках и даже на аудиокассетах.





Сергей Жуков певец, музыкант Это сподвигнет пойти в гараж, достать старую магнитолу и так далее. Понятно, что через секунду это будет в цифровом виде в Сети, но вот крафтовость – в кассетах. И мы абсолютно уверены, что все до единого наши слушатели, фанаты и так далее, безусловно, захотят себе эту кассету.

Помимо этого, исполнитель рассказал о масштабном юбилейном туре по стране, в большинстве городов концерты пройдут на стадионах – в Москве это будут "Лужники". По подсчетам музыканта, в общей сложности выступления группы посетят порядка 500 тысяч зрителей.

При этом на вопрос о возможном воссоединении с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным Жуков ответил однозначно.





Сергей Жуков певец, музыкант Нужно ли это Алексею? Я-то и не уходил со сцены и продолжал все эти годы каждый день работать. Когда ты приходишь к Леше, говоришь: "Леш, давай мы на юбилейном концерте споем", Леша говорит: "Зачем?" – ну давайте ответим все вместе – чтобы что? Чтобы показать, что мы не ругались, сделать фотку красивую? Ну не будем мы вместе, уже все давно было решено.

При этом музыкант отметил, что будет рад видеть коллегу на юбилейном шоу, но пока не знает, согласится ли тот.

"Уникальные" дни рождения и мечты о шестом ребенке

Что касается личных планов, Жуков рассказал, что раньше сам занимался организацией своих дней рождения, однако на этот раз обязанность взяла на себя его супруга Регина, поэтому музыкант пока не располагает подробностями будущего праздника. При этом музыкант поделился, что всегда старался сделать торжество незабываемым.





Сергей Жуков певец, музыкант Во-первых, никогда не знаешь, сможешь ли ты так же праздновать в следующем году. Во-вторых, жить здесь и сейчас очень удобно, особенно артистам. Жизнь музыканта очень быстро может пойти на спад, и поэтому в этот день я готов на себя тратить.

Например, однажды гости Жукова в качестве приглашения получили билеты на поезд, где было предусмотрено все, вплоть до вареных яиц, огурцов и курицы. При этом никто до последнего не знал конечную точку. В итоге гости оказались в Карелии, где и отметили день рождения Сергея. В другой раз музыкант устроил костюмированный праздник в стиле "Трех мушкетеров".

Исполнитель также заявил, что мечтает о шестом ребенке. Пока у Жукова пятеро детей: в первом браке у него родилась дочь Александра, а во втором союзе с певицей Региной Бурд артист воспитывает Нику, Энджел, Мирона и Эвана.