Система Знарка: Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Сочи завершился Кубок Первого канала. Впервые за последние два сезона сборная России победила во всех матчах турнира и завоевала главный приз. Итоги турнира анализирует спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов.

Хоккейных болельщиков нашей страны можно поздравить с достаточно уверенной победой на Кубке Первого канала. Соревнования, конечно, не столь значимого, как олимпийский хоккейный турнир, но все же довольно престижного. Сейчас у сборной нет серий из 25 выигранных матчей подряд, как это было лет пять назад при Быкове и Захаркине, поэтому каждый успех можно считать мало-мальски серьезным достижением. Ведь сборная Знарка продолжает быть экспериментальной, несмотря на присутствие достаточного числа игроков с лидерскими качествами.

Что можно сказать о выступлении сборной в целом? Видно, что команда в целом понимает, что от нее хочет тренерский штаб. У сборной России явно чувствуется характер, без проявлений которого команды Олега Знарка трудно представить. Достаточно вспомнить второй период игры со шведами, когда у россиян все валилось из рук, а "тре крунур" вышли вперед. Однако российскую сборную не сломили ни получающаяся шведская игра, ни ошибка Барулина. Тот заряд уверенности, который зародился на минском чемпионате мира, проявил себя и в Сочи. Это вселяет уверенность в то, что наша сборная и дальше продолжит играть хоть и строго, но эмоционально, чего очень не хватало команде при Билялетдинове.

Олег Знарок. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Свой шанс в Сочи получил Сергей Мозякин. Ему дали возможность доехать до ворот и опровергнуть тем самым обиднейшие слова в его адрес со стороны предыдущего рулевого сборной России. Помочь ему в этом должен был его верный партнер по сборной Данис Зарипов, который стал чуть ли не самой знаковой фигурой при Знарке. Однако опровергнуть мнение, что он является игроком внутреннего пользования, Мозякину в очередной раз не удалось. Ему приходится крайне тяжело в условиях, когда с ним играют плотно, оказывая давление. И вряд ли ситуация изменится, все-таки Сергею уже 33 года. Скорее всего, в сборной России мы этого хоккеиста больше не увидим.

Но лидеров у сборной России хватало. Это и Данис Зарипов, которого признали лучшим нападающим турнира. Впрочем, приз вполне мог достаться и Илье Ковальчуку, который стал героем сложного матча с командой Швеции. Илья пропустил последний матч, что не позволило ему побороться за награду с Зариповым. Ковальчук в очередной раз доказал, что в сборной он всегда действует на пределе своих возможностей.

Фото: ТАСС/Елена Руско

Постепенно вживаются в роль лидеров те хоккеисты, которые до прихода в команду Знарка практически не вызывались в сборную. Уверенно себя чувствуют Сергей Плотников и Егор Яковлев. Последний в матче с чехами был переведен в четвертую тройку нападения и выглядел там на удивление хорошо. Если же говорить говорить о новичках, то особое внимание следует обратить на Максима Карпова. В Сочи он не смог отличиться, но продемонстрировал свой недюжинный потенциал. Если Знарок продолжит доверять динамовцу, то национальная команда в перспективе может получить очень способного и достаточного молодого форварда.

Впрочем, говорить о том, что у нас непобедимая сборная, не имеет смысла. Трудно отрицать, что есть существенные проблемы, причем практически в любой линии. Каждый турнир показывает, что выбор квалифицированных защитников и дееспособных центральных нападающих у сборной России крайне мал и в ближайшее время вряд ли расширится. Но самое главное в том, что у тренерского штаба есть понимание, какую систему следует прививать команде и какие исполнители для этого нужны.

Евгений Сафонов