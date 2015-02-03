Малышко и Романова не вошли в состав сборной России на чешский этап Кубка мира

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Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав на седьмой этап Кубка мира, сообщает телеканал "Россия 2".

В состав мужской команды вошли Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Алексей Волков, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.

В состав женской сборной включены Екатерина Глазырина, Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова. Также ожидается, что участие в соревнованиях примут Ольга Подчуфарова и Екатерина Юрлова. Яна Романова этап в Чехии пропустит.

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Нове-Место (Чехия) с 6 по 8 февраля.