Самолет ЯК-42 на ВДНХ станет музеем авиастроения

Фото: пресс-служба ВДНХ

Самолету ЯК-42 на ВДНХ вернули традиционную окраску. Осенью внутри воздушного судна откроется музей, сообщается на странице выставки в Facebook.

Для организации новой экспозиции в самолете проведут ремонтные работы. "В пассажирском салоне воздушного судна с пола будет демонтирован ламинат, заменены несущие балки, удалена коррозия с панелей центроплана внутри фюзеляжа", – отмечается в сообщении.

Также планируется отремонтировать закрылки, лобовые части крыльев и отсеки шасси, установить трапы для прохода посетителей, загрунтовать детали внешней обшивки самолета.

Сам самолет будет покрашен влагостойкой и морозостойкой краской серебристого цвета.

Як-42 появился на площади Промышленности ВДНХ в 1981 году. На этом самолете был установлен мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета – 4730 километров от Раменского до Читы. Этот борт никогда не возил пассажиров, однако представлял достижения советского авиастроения на салоне в Ле-Бурже в 1979 году.

Также на ВДНХ на базе макета космического корабля "Буран" скоро откроется интерактивный музейный комплекс. Он будет включать в себя системы визуализации в кинозале и на потолке, оригинал или макет приборной панели "Бурана", а также интерактивный симулятор посадки космического корабля на взлетно-посадочную полосу космодрома "Байконур".

Компания, с которой будет заключен договор, должна создать "ощущение космоса, исследований и технологических побед страны" при помощи соответствующего дизайна интерьера, баннеров и общей стилистики.

Кроме того, в 2017 году на ВДНХ планируют открыть после реставрации исторический павильон №32/34 ("Космос"). Там разместится музейный центр, посвященный космонавтике и авиации.