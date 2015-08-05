"Трансаэро" может начать проверку всех самолетов Boeing 747

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро" может запустить проверку всех самолетов Boeing 747 после отключения двигателя у лайнера, выполнявшего рейс Анталия-Москва 5 августа, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе перевозчика пояснили, что у данного самолета четыре двигателя, и он может безопасно выполнять полет на трех. Однако в компании создали специальную комиссию, которая должна выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Данная ситуация не является критической для данного самолета. Целесообразность дополнительных проверок других самолетов Boeing 747 авиакомпании будет определена после выяснения причин выключения двигателя, которые установит специальная комиссия", – заявили в авиакомпании.

Представитель перевозчика пояснил, что перед вылетом из Анталии самолет прошел проверку всех систем в строгом соответствии с правилами выполнения полетов. Никто из пассажиров за дополнительной медицинской и психологической помощью, по данным "Трансаэро", не обращался.

Напомним, в среду днем в аэропорту Домодедово приземлился Boeing с отказавшим двигателем. На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров.

В полете произошло самопроизвольное выключение одного из двигателей, и в соответствии с правилами полетов экипаж принял решение продолжать полет до Домодедово, поскольку Boeing позволяет безопасно выполнять полет на трех двигателях.