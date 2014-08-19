Детский арт-перформанс с Андреем Бартеневым пройдет в саду "Эрмитаж"

Фото: М24

В саду "Эрмитаж" 22 августа отметят День государственного флага Российской Федерации. В рамках празднования под открытым небом пройдет детский арт-перформанс "Россия глазами малышей".

В мероприятии примет участие эпатажный художник, график, дизайнер и модельер Андрей Бартенев. Он проведет для юных гостей сада мастер-класс по созданию арт-объектов.

"Дети создадут инсталляции из фанеры, картона и красок, воплотив в них образ нашей страны – такой, какой они ее себе представляют", - отметили организаторы праздника.

С 19.30 до 20.00 будут создавать гигантский артобъект в виде российского флага.

Начало праздника в 17.00. Вход бесплатный.