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Свежий воздух

19 августа 2014, 12:26

Детский арт-перформанс с Андреем Бартеневым пройдет в саду "Эрмитаж"

сад Эрмитаж День государственного флага России мастер-классы Андрей Бартенев свежий воздух время с детьми артобъекты

Фото: М24

В саду "Эрмитаж" 22 августа отметят День государственного флага Российской Федерации. В рамках празднования под открытым небом пройдет детский арт-перформанс "Россия глазами малышей".

В мероприятии примет участие эпатажный художник, график, дизайнер и модельер Андрей Бартенев. Он проведет для юных гостей сада мастер-класс по созданию арт-объектов.

"Дети создадут инсталляции из фанеры, картона и красок, воплотив в них образ нашей страны – такой, какой они ее себе представляют", - отметили организаторы праздника.

С 19.30 до 20.00 будут создавать гигантский артобъект в виде российского флага.

Начало праздника в 17.00. Вход бесплатный.

Сюжет: Бесплатная Москва

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