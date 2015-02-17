Здание театра "Эрмитаж" до лета закрыли на ремонт

Фото: facebook.com/TeatrErmitazh

Здание Московского театра "Эрмитаж" в феврале до лета закрыли на ремонт. Спектакли пока будут идти на сценах "Мастерской Петра Фоменко", Театра юного зрителя, "Дома Высоцкого на Таганке", сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Здание "Эрмитажа" было построено в конце XIX века в самом центре одноименного сада. В прошлый раз капитальная реконструкция проводилась здесь в 1947 году.

На сцене театра "Эрмитаж" играли и ставили спектакли такие выдающиеся деятели культуры прошлого века, как Станиславский и Немирович-Данченко, Таиров, Эйзенштейн, Завадский, Захаров, Высоцкий и многие другие артисты и режиссеры.

Отметим, что в настоящее время "Эрмитаж" работает над выпуском двух спектаклей, премьера первого из них запланирована на август. На 2015 год запланированы также гастроли театра по городам России.

Как ранее сообщало M24.ru, в Саду "Эрмитаж", где находится закрывшееся на ремонт здание театра, 22 февраля будут широко отмечать Масленицу.

Здесь откроется маркет, где можно будет купить первые весенние цветы – гиацинты и нарциссы. Кроме того, все гости смогут полакомиться традиционным для праздника угощением – блинами. Все желающие попробуют также самостоятельно приготовить блины в электрических блинницах.

В рамках празднования Масленицы в Саду "Эрмитаж" проведут уроки танцев. А на сцене выступит коллектив "Мадре Виктория", солистка которого владеет уникальной техникой пения "канте хондо" ("глубокое пение").