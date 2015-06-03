Как будут ремонтировать дома: в ОП прошли слушания по программе капремонта

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В Общественной палате Москвы обсудили столичную программу капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе заседания обсуждался размер взноса за капитальный ремонт. Члены профильной комиссии согласились, что установленная в Москве сумма оптимальна, это мнение поддержали и приглашенные на заседание эксперты.

По итогам слушаний Общественная палата поддержала московскую программу капремонта.

"Программа капитального ремонта в Москве выполняется наиболее ответственно и прозрачно. Наша система мониторинга - это та основа, которая помогла нам формировать региональную систему капитального ремонта. В рамках самих работ по капитальному ремонту предусмотрено обследование каждого дома. Что касается нормативной базы, то и правительство Москвы, и Мосгордума, и Фонд капитального ремонта сейчас занимаются ее совершенствованием", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Кроме того, было предложено усилить контроль собственников жилья за проведением капитального ремонта. Об этом сообщила журналистам исполнительный

"Москва вступила в программу несколько позже остальных регионов, но уже можно делать некоторые выводы. Первое - то, что вопрос, о который было сломано так много копий - размер взноса за капитальный ремонт - решен. Установленная цена в 15 рублей абсолютна адекватна. Второй - на мой взгляд, в Москве должны принять несколько нормативных актов, которые бы усилили контроль собственников за реализацией программы. Подобные акты приняты уже почти во всех субъектах России", - рассказала директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Общественная палата Москвы поддержала программу капремонта

С обоснованностью суммы взноса за капремонт согласился и зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Он отметил, что программа капитального ремонта в Москве является одной из самых лучших и доступных в России.

Сидякин подчеркнул, что в Москве один из самых низких порогов начисления субсидии на капитальный ремонт. Они будут предоставляться тем собственникам, кто вынужден оплачивать на капремонт и коммунальные услуги более 10 процентов совокупного семейного дохода, при этом в среднем по России этот порог установлен на уровне 22 процентов.

"Те категории граждан, которые сейчас получают субсидию на оплату услуг ЖКХ, даже не узнают о плате за капремонт - за них сразу заплатит город", - пояснил он.

Напомним, заниматься начислением взносов за капитальный ремонт будут центры предоставления государственных услуг "Мои документы".

На портале "Мои документы" пользователи смогут уточнить площадь жилого помещения, задав адрес дома. Если информация о доме отсутствует или отображает неправильные сведения, жителям следует обратиться в Центр предоставления госуслуг своего района, взяв с собой свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение или любой другой документ, подтверждающий права на квартиру.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Более подробные сведения о порядке начисления взносов за капитальный ремонт можно найти на сайте столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также узнать, позвонив на горячую линию по телефону: 8 (495) 539-37-87.

Как ранее сообщало M24.ru, программа капремонта предусматривает ремонт всех многоквартирных домов столицы, за исключением аварийных и подлежащих сносу, а также домов, где менее трех квартир и таунхаусов. В 2015–2044 годы, на которые рассчитана программа, планируется отремонтировать свыше 31,7 тысячи домов общей площадью более 244,2 миллиона квадратных метров.

"Экономика": Москвичи выбирают способы накопления взносов на капремонт

До 1 июня собственники жилья в многоквартирных домах должны были решить, будут ли они перечислять взносы за капремонт на счет своего дома или доверят средства городскому Фонду капремонта домов.

Собственники жилья могут открыть специальный счет только в российском банке из списка, опубликованного Центробанком. В список вошли:

"Банк Москвы";

"Банк ВТБ";

"Сбербанк России";

"Альфа-банк";

"Газпромбанк";

"Россельхозбанк";

Банк "ОТКРЫТИЕ";

Банк "Петрокоммерц";

АКБ "Связь-Банк";

"ЮниКредит Банк";

АКБ "Связь-Банк";

"ГЛОБЭКСБАНК";

Банк ЗЕНИТ;

"Промсвязьбанк".

При этом перечень операций с деньгами на специальном банковском счете строго регламентирован. При накоплении средств на спецсчете в банке собственники самостоятельно выбирают исполнителя работ по капитальному ремонту и заключают с ним договор. Капитальный ремонт при таком способе накопления проводится либо в сроки, установленные региональной программой, либо если это необходимо – досрочно, при достаточности средств на счете или с привлечением кредита.

При втором варианте перечисления взносов организацию проведения ремонта берет на себя Фонда капитального ремонта: привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями. Поступления в фонд расходуются на капитальный ремонт одних домов за счет других по принципу "кассы взаимопомощи", в порядке очередности, установленной региональной программой капитального ремонта.

Минимальный размер взноса на проведение капитального ремонта составляет 15 рублей за квадратный метр в месяц. Платить его москвичи начнут уже с 1 июля. При этом около 2,5 миллиона жителей столицы будут получать льготы и субсидии на ремонт.

Капитальный ремонт первых 400 домов в рамках новой системы финансирования собираются начать уже в июле. Работы пройдут практически во всех округах Москвы, кроме Зеленограда. Еще в полутора тысячах домов капитальный ремонт может начаться в ноябре.