В англиканской церкви появилась первая женщина-епископ

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В англиканской церкви впервые появилась женщина-епископ. Преподобная Либби Лейн возглавила епископство Стокпорта, находящегося недалеко от Манчестера, передает AFP. До этого Лейн была викарием прихода Св. Петра и Св. Елизаветы в Манчестере.

Отметим, что англиканская церковь формально разрешила рукоположение священников-женщин в епископы только в 2014 году. Этому предшествовали долгие годы споров, результатом которых остались недовольны многие консервативно настроенные британцы.

Церемонию в Йоркском соборе попытались сорвать противники рукоположения женщин. Когда архиепископ Йоркский Джон Сентаму спросил у собравшихся, достойна ли Либби Лейн стать епископом, один мужчина выкрикнул, что это противоречит Библии.

Однако то, что женщины могут принимать такой сан, было решено Синодом англиканской церкви, а также одобрено парламентом и поэтому стало законом.

Споры в англиканской церкви ранее привели даже к тому, что некоторые священники и прихожане стали католиками. При этом англиканская церковь разрешила женщинам становится священниками еще 21 год назад. Из восьми тысяч священников англиканской церкви сейчас около двух тысяч - представительницы прекрасного пола.

Напомним, в 2013 году главой Шведской церкви стала женщина, одобряющая однополые браки. Антье Якелен также пользуется Твиттером, пишет книги и читает лекции.