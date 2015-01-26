Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

26 января 2015, 18:16

В англиканской церкви появилась первая женщина-епископ

религия назначение англиканская цервковь епископ

Фото: AFP

В англиканской церкви впервые появилась женщина-епископ. Преподобная Либби Лейн возглавила епископство Стокпорта, находящегося недалеко от Манчестера, передает AFP. До этого Лейн была викарием прихода Св. Петра и Св. Елизаветы в Манчестере.

Отметим, что англиканская церковь формально разрешила рукоположение священников-женщин в епископы только в 2014 году. Этому предшествовали долгие годы споров, результатом которых остались недовольны многие консервативно настроенные британцы.

Церемонию в Йоркском соборе попытались сорвать противники рукоположения женщин. Когда архиепископ Йоркский Джон Сентаму спросил у собравшихся, достойна ли Либби Лейн стать епископом, один мужчина выкрикнул, что это противоречит Библии.

Однако то, что женщины могут принимать такой сан, было решено Синодом англиканской церкви, а также одобрено парламентом и поэтому стало законом.

Споры в англиканской церкви ранее привели даже к тому, что некоторые священники и прихожане стали католиками. При этом англиканская церковь разрешила женщинам становится священниками еще 21 год назад. Из восьми тысяч священников англиканской церкви сейчас около двух тысяч - представительницы прекрасного пола.

Напомним, в 2013 году главой Шведской церкви стала женщина, одобряющая однополые браки. Антье Якелен также пользуется Твиттером, пишет книги и читает лекции.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать