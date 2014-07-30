Ремонтные работы на площади Гагарина завершены - мэр Москвы

Сергей Собянин посетил отремонтированный Гагаринский тоннель

В среду, 30 июля, завершился капитальный ремонт Гагаринского тоннеля. Об этом в ходе осмотра результатов по реконструкции заявил Сергей Собянин. По словам мэра, сама площадь Гагарина в ближайшие годы станет более востребованной у пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

"Путепровод, который находился практически в аварийном состоянии, сегодня приведен в надлежащий вид и будет служить еще полсотни лет нуждам города без капитального ремонта", - сказал Собянин.

С прошлого года начались работы по капитальному ремонту Гагаринского тоннеля и комплексному благоустройству площади Гагарина. Так, замене подлежали перекрытия тоннеля. Кроме того, был проведен ремонт проезжей части и тротуаров, отремонтированы стены и колонны, а также обновлены системы наружного освещения.

В столице завершен капремонт тоннеля на площади Гагарина

"Площадь Гагарина является одной из крупнейших площадей Москвы. С другой стороны, это один из самых напряженных транспортных узлов. Кроме того, здесь идет пересечение Московской кольцевой железной дороги, которая сейчас находится на реконструкции и в ближайшие годы станет пассажирской, плюс станция метрополитена "Ленинский проспект". Все это создает колоссальное напряжение в этой точке", - отметил мэр.

Для того, чтобы сохранить автомобильное движение по Ленинскому проспекту, работы велись с одновременным закрытием двух полос движения на проспекте (по одной в каждом направлении) и сужением каждой из проезжих частей тоннеля. Контактная сеть троллейбуса была перенесена в правый проезд тоннеля.

Предполагается, что капитальный ремонт тоннеля обеспечит возможность его безопасной эксплуатации в течение следующих 40-50 лет. По окончании ремонта были выполнены работы по благоустройству площади Гагарина, целью которых было улучшение условий для движения пешеходов.

В ходе осмотра Сергей Собянин отметил, что в районе площади появится крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Ленинский проспект" – "Площадь Гагарина". Кроме того, по словам мэра, площадь станет отправной точкой нового пешеходного маршрута через Нескучный сад и Хамовники до площади Европы. Его благоустройство завершат уже в этом году.

Как строят тоннели

Строительство тоннеля производится открытым или закрытым способом. При открытом способе работы ведутся на поверхности. Разрывается котлован, и прямо в нем возводится тоннель. Правда, при таком способе строителям придется вскрывать асфальтовое дорожное полотно, а также, при необходимости, производить перекладку коммуникаций.

При закрытом способе все работы будут произведены под землей, не нарушая движения транспорта на поверхности, и не создавая неудобств автомобилистам и пешеходам.

Наиболее распространенным методом строительства тоннелей является так называемый "миланский способ", когда строители возводят стены тоннеля и укладывают перекрытия, по которым сразу же запускается автомобильное движение. Защищенные "крышей" перекрытия, строители достраивают тоннель, не мешая движению на поверхности.

Строительство тоннелей в Москве

При закрытом способе строительства тоннеля существует два метода работ: метод продавливания, когда мощный домкрат "впихивает" каркас тоннеля в толщу грунта, и метод щитовой проходки, когда проходческий щит "бурит" тоннель впереди себя, а строители возводят тоннель под защитой тоннелепроходческого комплекса. Диаметр щита может доходить до 19 метров - тогда получится тоннель с четырьмя полосами для движения в одну сторону.

В зависимости от особенностей грунта различаются и технологии, используемые при проходке тоннеля. Так, если строительство идет в условиях мягких неустойчивых пород, то для начала возведут специальную крепь из арматуры и бетона. А, например, неустойчивые смеси при строительстве заморозят специальным составом или укрепят с помощью особого раствора. Например, при способе глубинного инъецирования грунта грунт закрепляется цементным раствором, жидким стеклом с хлоридом кальция или синтетической смолой.

Когда тоннель проложен, сооружают его обделку из монолитного бетона, железобетона, стали, чугуна (в зависимости от условий - инженерных и геологических, - в которых строится тоннель).

Тоннель делают из сборных конструкций либо из монолитных. Сборные конструкции применяются, как правило, когда необходимо построить длинный тоннель, в котором форма и размеры будут одинаковыми на всем протяжении тоннеля. Правда, при этом необходимо с особой тщательностью подходить к вопросу скрепления отдельных блоков между собой. Гораздо проще строить тоннель из монолитных конструкций.





Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Фото: ИТАР-ТАСС

Монолитные конструкции собирают прямо на месте, укладывая бетонную смесь новым современным бетонолитным оборудованием. Плюсы такого способа в отсутствии необходимости транспортировки бетонных блоков, а отсутствие необходимости скреплять отдельные конструкции при помощи стыковочных швов сделает тоннель более надежным и долговечным.

Конструкция тоннеля может быть разнообразной. Так, помимо собственно автомобильной дороги, в тоннеле могут быть построены автостоянки, пешеходные переходы, торговые центры (они размещаются уже над тоннелем). Также в тоннеле проходят различные коммуникации (водоотвод, вентиляция и пр.), располагаются служебные и технологические помещения.

В стенах тоннеля строятся ниши под пожарные и электрические щиты, светильники. А в целях безопасности через каждые 100 м делают эвакуационные выходы на случай чрезвычайных ситуаций. На выездах из тоннеля могут быть построены боковые тоннели для съездов и выездов на поверхность, что обеспечивает двухуровневую развязку.

Какие тоннели построят

В ближайших планах - завершение строительства Алабяно-Балтийского тоннеля. Его планируют закончить уже к концу это года. Одностороннее движение по тоннелю было частично запущено еще в сентябре прошлого года.

Тоннель обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе. Кроме того, по магистрали будет организовано движение общественного транспорта по выделенной полосе.

Движение машин по Алабяно-Балтийскому тоннелю полностью запустят летом

Общая длина нового тоннеля составит 1935 метров. Шестиполосная подземная магистраль будет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой также завершат к 2016 году.

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт тоннеля на пересечении Таганской площади и Садового кольца. Работы проведут в четыре этапа. Кроме восстановительных работ защитного слоя бетона и фасада, запланирована реконструкция трансформаторных подстанций.

Помимо этого, в тоннеле отремонтируют контактную сеть троллейбусов и займутся переустройством освещения. Реконструкцию планируют завершить уже в следующем году. Длина трехполосного Таганского тоннеля составляет 570 метров.

Как реконструируют Октябрьский тоннель

Также в рамках реконструкции на Волгоградском проспекте построят тоннель на пересечении с Люблинской улицей. Строительно-монтажные работы практически завершены. На 95 процентов сделаны конструктивные элементы, на данный момент идет благоустройство и укладка верхнего полотна дороги.

"Москва в цифрах": В Москве открыли Алабяно-Балтийский тоннель

Кроме того, идут работы по реконструкции Октябрьского транспортного тоннеля, который расположен на пересечении Садового кольца с Ленинским проспектом и улицей Якиманка.

В ходе ремонта тоннеля строители меняют железобетонные балки, перекрытия и асфальт. В рамках реконструкции планируется заменить гранитный бортовой камень и гидроизоляцию, переустроить контактную сеть троллейбуса. Работы планируется завершить в мае следующего года.

Тоннели-рекордсмены

Самым длинным тоннелем в мире является Лердальский тоннель в Норвегии. Он является частью европейской автомагистрали между городами Осло и Бреген. Его длина составляет 24,5 километров.

Тоннель разделен на четыре различные секции, каждая из которых отделена от другой горной пещерой. Пещеры оборудована специальным освещением, которое создает иллюзию вождения при дневном свете.

Лердальский тоннель

На втором месте Чжуннаньшаньский тоннель в Китае, который является еще и самым длинным в Азии автомобильным тоннелем - его протяженность составляет 18 километров. Он пролегает через горы Циньлин в китайской провинции Шэньси.

Чжуннаньшань был открыт в начале 2007 года. Его главной особенностью является то, что на стенах тоннеля существуют просветы, которые вместе с другими композиционными элементами образуют имитацию неба и деревьев.

Тройку замыкает Готардский тоннель в Лепонтинских Альпах в Швейцарии. Его длина составляет почти 17 километров. Тоннель связывает два швейцарских кантона: Ури на севере и Тичино на юге.

Среди тоннелей в России рекордсменом является Гимринский тоннель. Окончательное открытие дороги состоялось 2 октября 2012 года. Он расположен в Дагестане и соединяет Буйнакск и село Гимры. Длина Гимринского тоннеля – 4303 метра.

Гимринский тоннель

В Москве самым длинным тоннелем является Лефортовский – 3246 метров. Он является частью третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком. Однако слава у тоннеля печальная. Его часто называют "тоннелем смерти" из-за многочисленных дорожно-транспортных происшествий.

В 2008 году планировалось начать строительство тоннеля-гиганта, длина которого должна была составить 4,85 километров. Он должен был пройти под музеем-заповедником "Коломенское" через район Нагатинский затон до станции метро "Печатники". Однако проект так и не был осуществлен.