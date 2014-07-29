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Проекты

29 июля 2014, 12:40

Одобрен проект реконструкции спорткомплекса "Битца"

реконструкция проекты конноспортивный комплекс Битца строительство и реконструкция Битца

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект плана земельного участка для реконструкции объектов конноспортивного комплекса "Битца", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Отмечается, что комплекс расположен в специализированной спортивно-рекреационной общественной зоне в составе особо охраняемой природной территории района Чертаново Северное, не подлежащей реорганизации.

Напомним, что ранее потенциальные инвесторы оценили перспективы развития конноспортивного комплекса "Битца". Для этого, в частности, было организовано роуд-шоу с участием членов Клуба инвесторов Москвы – представителей компаний "РуссНефть", "Газпромбанк-Инвест", "Гута Девелопмент". Также в роуд-шоу участвовали руководители организаций, связанных с конным спортом.

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По словам генерального директора комплекса Николая Яремко, конное хозяйство в минувшем году принесло доход в размере 116,4 миллиона рублей, а физкультурно-спортивные мероприятия и сдача помещений в аренду обеспечили дополнительные 61,4 миллиона прибыли. Если бизнес-план поможет оптимизировать работу, общий размер ожидаемой выручки вырастет более чем на 212 миллионов рублей.

Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество "Битцы", и сооружения, принадлежащие городу, составляет 46,3 гектара. Договор аренды будет действовать до 2052 года. Что касается площади зданий и помещений, то она составляет 28 тысяч квадратных метров. На территории расположен крытый манеж на 2 тысячи мест, стадион на 5 тысяч мест, конюшни, отель на 52 номера, конференц-зал, тир, бассейн, спортзал, ремонтные мастерские и подсобные мастерские.

Кроме того, в рамках лота реализуются объекты имущественной казны столицы, в том числе крытый манеж и гаражные строение, а также ремонтные мастерские с кузницей.

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