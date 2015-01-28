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Москва 24

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Проекты

28 января 2015, 14:14

Как реконструируют стадион "Динамо"

реконструкция Динамо проекты стройкомплекс Москвы стадион Динамо

Как проходит реконструкция стадиона "Динамо"

Продолжается реконструкция стадиона "Динамо", сейчас работы ведутся на поле, для него монтируются основания. Оно будет на восемь метров выше, чем раньше, сообщает телеканал "Москва 24".

Руководители проекта составили график работ, ранее очень много времени уделили самой концепции. В спортивном комплексе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 27 тысяч зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Проектная документация проекта насчитывает 80 томов. В Госэкспертизе особое внимание уделяли сохранившейся трибуне, которая смотрит на Ленинградский проспект. Ее облик нельзя было менять ни при каких условиях.

"Западную часть мы фактически реконструируем, потому что она сохранена как исторический памятник, остальная часть стены в старом формате возводится заново. Она будет представлять из себя пассаж – торгово-досуговую зону", - рассказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

По его словам, на арене будет проходить 20-25 футбольных мероприятий и около 150 нефутбольных. Здесь будут играть в хоккей, будут заниматься профессиональные баскетбольные клубы, а также будут проходить концерты.

Каким будет обновленный стадион "Динамо"

Площадь комплекса превысит 264 тысячи квадратных метров. Центральный стадион "Динамо" смогут одновременно посещать около 27 тысяч зрителей. Малая арена вместимостью от 11,5 до 14 тысяч человек будет использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки.

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Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин.

Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Сейчас на стадионе работает около 400 человек. При реконструкции специалисты уделяют особое внимание сохранению и восстановлению исторических элементов стадиона и реставрации здания Западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Так, на стадион вернут барельефы скульптора Меркурова, ранее украшавшие портики Северной и Южной трибун.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина - 22 октября.

Сюжеты: Реконструкция и строительство столичных стадионов Тренды города: все, что волнует столицу

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