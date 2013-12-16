В следующем году реконструируют 53 км трамвайных путей - Михайлов

"Интервью": Евгений Михайлов - о развитии ночных маршрутов транспорта

В 2014 году будет реконструировано 53 километра трамвайных путей. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

В ходе реконструкции также построят новые посадочные платформы, которые будут расположены на одном уровне со входом в трамвай. Это позволит сделать трамвай более удобным для маломобильных групп граждан и женщин с колясками.

Кроме того, в следующем году будет решаться проблема разведения общественного транспорта и личного. В приоритете - общественный транспорт.

Решение будет зависеть от конкретной дорожной ситуации: расширение дороги, запрет на парковку на правой полосе или физическое выделение трамвайных путей. "У нас программа до 2020 года. Я думаю, что, если мы будем выполнять ежегодно планы, которые мы наметили, то к 2020 году у московского трамвая будет совершенно другое лицо", - отметил Евгений Михайлов.

Он добавил, что трамвай должен ходить быстро везде. "И путь нигде не должен быть лимитирующим фактором для скорости трамвая, для скорости перемещения пассажиров", - пояснил гендиректор ГУП "Мосгортранс".