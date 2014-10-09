Москва входит в пятерку лидеров рекламного рынка – Собянин

Собянин: Москва входит в пятерку лидеров в рекламной индустрии

Москва входит в число пяти городов, лидирующих в мире по объему рекламного рынка, сообщил Сергей Собянин на открытии Всемирного рекламного саммита.

"По объему рекламного рынка Москва входит в пятерку крупнейших городов мира, и речь идет не только о наружной рекламе, но и рекламе в традиционных СМИ и на активно растущем интернет-рынке", - сказал мэр.

Мэр напомнил, что по количеству средств массовой информации столица не только входит в десятку крупнейших городов, но и "находится на одном из самых первых мест". "В Москве есть огромный рынок телевизионной рекламы", – добавил Собянин.

При этом, по словам мэра, в столице сосредоточена основная доля рынка не только российской рекламной индустрии, но и всего постсоветского пространства. Он подчеркнул, что в городе работают крупнейшие креативные команды и лучшие специалисты в этих областях.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что размещение рекламных конструкций на московских улицах будут контролировать с помощью системы ГЛОНАСС.

Также он отметил, что отметил, что общая площадь рекламных конструкций в Москве с 2010 года сократилась в восемь раз. "Москва прошла путь от полного хаоса на рынке до понятных и прозрачных правил: в 2010 году улицы были завешаны перетяжками и не было видно фасадов домов. В 2012 году приняли постановление, которое определило регламент и правила размещения рекламы", – сказал Собянин.

Напомним, что 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города - на 70 процентов. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов.



Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.