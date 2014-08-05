В столице стало в 10 раз меньше наружной рекламы - мэр

Бюджет города получит более 22 млрд рублей от наружной рекламы - мэр

В Москве в 10 раз сократили объем уличной рекламы, в том числе непопулярной у горожан, сообщил Сергей Собянин во вторник на заседании президиума столичного правительства.

"Мы практически в десять раз уменьшили объем рекламных площадей в Москве, убрали ряд форматов, которые не пользовались популярностью у москвичей", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что по итогам первого аукциона по размещению рекламы в 2013 году город получил в четыре раза больше доходов, чем от простой продажи рекламных площадей.

4 августа в Москве объявили новый аукцион на право установки рекламы. "Надеемся получить от него в городской бюджет минимум 22 млрд рублей, - сказал мэр. - На аукционе выставлено восемь лотов, приглашаю всех желающих принять участие".

Как отмечает пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы, всего в Москве в рамках этого конкурса будет установлено 1465 рекламных щитов. В аукционе будет участвовать восемь лотов, в каждом из которых от 62 до 305 рекламных конструкций. Стартовые цены лотов - от 892 млн рублей до 4,7 млрд рублей. Места для рекламы будут сдаваться в аренду на 10 лет.

В пресс-службе добавили, что рекламные щиты будут во всех зонах, а преимущественно - на вылетных магистралях. В четырех крупных лотах будет разыграно право установки и эксплуатации конструкций всех форматов (суперсайты и суперборды, щиты 6х3 м, сити-борды, тумбы, сити-форматы), а в четырех малых - право установки и эксплуатации конструкций формата 3х6 м (62 конструкции в каждом лоте).



Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 августа 2014 года. Сами конкурсы будут проходить 4 сентября.

Напомним, в 2011 году правительство Москвы приняло постановление о запрете размещения рекламных транспарантов-перетяжек над проезжей частью. Установка рекламных конструкций на фасадах зданий тоже была запрещена.

14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города - на 70 процентов. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов.

В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

Первые открытые торги по наружной рекламе на городском имуществе состоялись в Москве 19 августа 2013 года. Тогда город выставил 16 лотов со стартовой ценой около 22 млрд рублей. Они составили 60% от всех всех рекламных площадей города. В ходе торгов сумма была увеличена более чем в три раза. 4 августа на торги выставили еще 30% рекламных площадей.

Всего за это время город получит от операторов более 75 млрд рублей, а в 2013 году уже получил 17 млрд рублей. Поступление от наружной рекламы в бюджет Москвы за 10 лет составит 75 млрд рублей. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.