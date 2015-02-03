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Город

03 февраля 2015, 13:12

Оператор наружной рекламы ТРК заплатил городу более двух миллиардов рублей

реклама благоустройство тендеры наружная реклама

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Оператор наружной рекламы ТРК заплатил 2,04 млрд руб. за право установки рекламных конструкций. Деньги уже перечислены в бюджет. Об этом M24.ru рассказал пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев.

Напомним, оператор ТРК по итогам двух аукционов получил право использовать 1476 рекламных конструкций в городе, однако не смогла сразу предоставить авансовый платеж в размере 10% от суммы контракта. Добавим, что за 10 лет ТРК должна заплатить городу 20,4 млрд рублей. Руководство компании попросило отсрочку по платежу до 1 февраля, предоставив вексель в виде гарантии.

В понедельник 2 февраля, заместитель гендиректора ТРК Гюля
Коган рассказала газете "Ведомости", что платеж сделан и деньги должны поступить на счет департамента в течение нескольких дней. Во вторник они уже поступили в бюджет.

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С августа 2013 года департаментом СМИ и рекламы было разыграно на двух аукционах 8806 мест для размещения наружной рекламы, за это операторы должны перечислить Москве почти 100 млрд руб. в течение 10 лет.

"Эта сумма в 6 раз больше, чем бюджет города получил от наружной рекламы за предыдущие 10 лет, при общем сокращении рекламных площадей в 10 раз", — рассказал руководитель департамента Владимир Черников.

Компания ТРК в августе 2013 года выиграла один лот на 160 мест. А в сентябре 2014 года компания стала вторым по величине оператором наружной рекламы в Москве после Russ Outdoor, получив в пользование 1316 мест на 10 лет по стартовой цене — 2,04 млрд руб. в год.

Сюжет: Наружная реклама на улицах Москвы

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