Бездомного ранили на остановке на юге Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Неизвестный ранил ножом бездомного на остановке общественного транспорта на юге Москвы. Инцидент произошел на Каспийской улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

"Неизвестный из хулиганских побуждений нанес мужчине без определенного места жительства ножевое ранение", - отметил источник.

Получивший ранение мужчина госпитализирован. Полицейские проводят проверку.

Ранее на юго-западе Москвы неизвестный также ранил мужчину ножом. А до этого двое мужчин напали с ножами на подростков в лифте жилого дома в Сумском проезде.

Позже нападавшие были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой – до 12 лет заключения.