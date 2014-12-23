Правительство утвердило квоты на мигрантов на рынках и в палатках

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Российское правительство утвердило квоты на иностранных работников, соответствующий документ размещен на официальном портале кабмина.
Согласно документу, предельное количество иностранцев установлено для:
- Овощеводства – 50% от общей численности сотрудников,
- Розничной торговли алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями – 15%,
- Сухопутного транспорта – 50%,
- Области спорта – 25%,
- Автомобильного грузового транспорта – 50%.
Добавим, что правительство определило потребность страны в 2015 году в иностранных работниках в размере 275,8 тысячи человек. В 2014 году эта же потребность определялась с учетом иностранцев, въезжающих без визы, и составляла 1,6 миллиона человек.
Также в постановлении указано, что компании из указанных сфер должны до 1 января 2015 года привести численность сотрудников в соответствие с законом.
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Напомним, в ноябре вступил в силу закон, заменяющий квоту на патент - с ним приезжий из стран, у которых безвизовый режим с Россией, может работать вне квоты.
Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.
Всего в столице, по данным на 2014 год, пребывает около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, столько же имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения.
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