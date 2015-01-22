Патенты и миграционные центры: все, что нужно знать

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

С начала года в России ужесточились требования к трудовым мигрантам. Приезжих обязали сдавать экзамены и получать патенты нового образца. О том, как получить патент и для чего нужны миграционные центры, рассказывает M24.ru.

Кому нужны патенты

Миграционный патент - это документ, подтверждающий право иностранцев, прибывающих в Россию без визы, трудиться по найму у граждан РФ и в российских компаниях. Однако при этом нельзя заниматься предпринимательской деятельностью.

Сейчас патенты могут получить граждане следующих государств:

Азербайджан

Молдова

Киргизия

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Цена вопроса

В ноябре прошлого Мосгордума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий стоимость патентов на трудовую деятельность для мигрантов. Теперь этот документ стоит 4 тысячи рублей в месяц вместо прошлых 1,3 тысячи.

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Глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников отмечал, что патент будет действовать только в том регионе, где он был получен.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Получение патента

Для получения патента иностранному гражданину нужно обратиться в органы ФМС в том субъекте России, где он намерен работать. Необходимо представить следующие документы:

заявление по утвержденной форме;

документ, удостоверяющий личность, и по необходимости его заверенный перевод на русский язык;

миграционную карту с отметкой о въезде;

отрывную часть бланка уведомления о прибытии с отметкой о постановке на миграционный учет;

квитанцию об уплате авансового платежа по подоходному налогу.

После сдачи документов мигрант обязан сдать отпечатки пальцев, а также встать на налоговый учет в ИФНС. Кроме того, иностранцу необходимо сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

Экзамены для мигрантов

В декабре власти Москвы утвердили порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов. Экзамен для будут проводить следующие образовательные учреждения:

Российский университет дружбы народов;

Государственный университет русского языка имени А.С. Пушкина;

Московский институт открытого образования;

Московский центр качества образования.

Как трудовые мигранты сдают экзамен по русскому языку

Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.

Комплексный экзамен будет проводиться "в письменной форме с использованием компьютерных технологий". Тестирование будет длиться 60 минут. Комплексный экзамен будет платным, его стоимость составит от 4,5 до 5 тысяч рублей. Для участия в экзамене иностранец должен будет подать заявление в организацию, проводящую тестирование. Экзамен проводится не позднее, чем через десять дней после подачи мигрантом заявления.

От экзамена освобождаются студенты, которые приезжают в Россию на учебу и хотят параллельно подрабатывать: для трудоустройства им достаточно подать заявление на разрешение на работу и предъявить справку об обучении из вуза, колледжа или техникума. Также требования не относятся к высококвалифицированным специалистам, получающим зарплату более 2 миллионов рублей в год, и к членам их семей.

Третья категория иностранных граждан, которым не придется проходить тестирование, – те, кто заканчивал школу до 1 сентября 1991 года. Таким мигрантам достаточно документа об образовании, выданного СССР.

Квоты на иностранных работников

Российское правительство утвердило квоты на иностранных работников. Предельное количество иностранцев установлено для:

Овощеводства – 50% от общей численности сотрудников;

Розничной торговли алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями – 15%;

Сухопутного транспорта – 50%;

Области спорта – 25%;

Автомобильного грузового транспорта – 50%.

Квоты на мигрантов

При этом нулевые квоты были установлены для торговли в аптеках, на рынках и в палатках.

Добавим, что правительство определило потребность страны в 2015 году в иностранных работниках в размере 275,8 тысячи человек. В 2014 году эта же потребность определялась с учетом иностранцев, въезжающих без визы, и составляла 1,6 миллиона человек.

Для чего нужны миграционные центры

В многофункциональном центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

14 января такое учреждение открылось в Новой Москве вблизи деревни Сахарово. Центр будет обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Как работает миграционный центр в Троицком округе

А в начале декабря прошлого года Сергей Собянин открыл новое специальное учреждение временного содержания мигрантов вблизи деревни Сахарово. По словам мэра, до этого учреждение было рассчитано на 400 мест, теперь оно вмещает до тысячи человек.

Наказания за нарушения закона

В 2014 году легально в столице работало порядка одного миллиона мигрантов. Около 800 тысяч из них трудились по патентам, а остальные – по разрешениям на работу.

При этом наказание за нелегальную работу в нашей стране недавно ужесточили. 10 января вступил в силу закон, согласно которому мигранты, превысившие лимит пребывания в стране больше, чем на 280 суток, лишатся права въезда в нее на десять лет.

Те, кто незаконно пробудет на территории России более 180 суток, не смогут въезжать в страну в течение следующих пяти лет. Так, десятилетний запрет на въезд в Россию получили уже 25 мигрантов