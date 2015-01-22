Около миллиона мигрантов работали в столице легально в 2014 году

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Порядка одного миллиона мигрантов легально работали в Москве в 2014 году, рассказала глава столичного управления ФМС Ольга Кириллова.

Она добавила, что около 800 тысяч из них трудились по патентам, а остальные – по разрешениям на работу, передает корреспондент M24.ru.

Кириллова также сообщила, что патенты на работу для мигрантов старого образца до марта этого года прекратят свое действие, мигрантам необходимо получать новые. При этом срок оформления патентов остается прежним - 10 дней.

Ранее Мосгордума утвердила законопроект, согласно которому с 1 января 2015 года стоимость патентов для мигрантов составляет 4 тысяч рублей в месяц. Документ дает иностранцам право работать у физических и юридических лиц.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

Кроме того, 10 января вступил в силу закон, согласно которому мигранты, превысившие лимит пребывания в стране больше, чем на 280 суток, лишатся права въезда в нее на десять лет. Те, кто незаконно пробудет на территории России более 180 суток, не смогут въезжать в страну в течение следующих пяти лет.

По состоянию на конец ноября прошлого года около 860 тысяч иностранцев нелегально находились в России больше года.

Отметим, что в конце ушедшего года российское правительство утвердило квоты на мигрантов на рынках и в палатках. Добавим, что правительство определило потребность страны в 2015 году в иностранных работниках в размере 275,8 тысячи человек. В 2014 году эта же потребность определялась с учетом иностранцев, въезжающих без визы, и составляла 1,6 миллиона человек.