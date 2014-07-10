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10 июля 2014, 15:53

Все меньше выпускников хотят работать на одном месте больше года

работа выпускники трудоустройство молодые специалисты

Фото: M24.ru

Количество выпускников, которые хотят трудиться на первой работе больше года, заметно сократилось, показало исследование портала для молодых специалистов Career.ru.

В 2012 году на вопрос о том, планируют ли они задержаться на первой работе больше года, положительно ответили 46 процентов опрошенных. В этом году их количество снизилось - всего 34 процента.

Как и два года назад, большинство выпускников надеются впечатлить работодателя широким кругозором и отличными знаниями по специальности, полученными в вузе.

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Ожидания от первой работы у выпускников не изменились: в первую очередь большинство хотят получить опыт и приобрести полезные навыки (69 процентов). У каждого пятого в приоритете зарплата.

Кроме того, как показало исследование, каждый второй выпускник нацелен устроиться в определенную компанию.

В опросе приняли участие 1879 студентов и молодых специалистов.

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