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10 апреля 2017, 11:04

Общество

Около 10 тысяч рабочих мест появилось в жилых новостройках в ТиНАО

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Около 10 тысяч рабочих мест появилось на первых этажах новых жилых домов, возведенных на территории ТиНАО, передает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, всего с июля 2012 года в Троицком и Новомосковском округах удалось создать около 100 тысяч рабочих мест, десятую часть которых предоставили небольшие магазины, аптеки, мастерские и офисные помещения, расположенные на первых этажах новостроек.

В результате, как подчеркнул Жидкин, жители этих домов получили возможность не только находить необходимые сервисы, но и устроиться на работу рядом с жильем.

Кроме того, еще 55 тысяч рабочих мест были созданы в логистических центрах, офисах и торговых комплексах. Ожидается, что к 2035 году население ТиНАО составит примерно 1,5 миллиона человек, для которых планируют организовать около миллиона рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 года в строй введут около 20 объектов для создания рабочих мест. Их общая площадь будет достигать 438 тысяч квадратных метров.

В числе новых объектов – небольшие производства, офисные здания, а также логистические и торгово-развлекательные центры.

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
работа новые территории новостройки Владимир Жидкин общество жилые дома ТиНАО строительство и реконструкция

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