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В Москве открылся центр помощи мигрантам из Китая и Вьетнама. Его отделения находятся в нескольких торговых комплексах, в том числе "Садовод" и "Дубровка", рассказал M24.ru президент центра Юрий Карякин. Гастарбайтеры могут бесплатно получить там экстренную медицинскую и юридическую помощь. В дальнейшем центр планирует оказывать аналогичную поддержку мигрантам из стран СНГ.

"Центр адаптации трудовых мигрантов "Надежда" начал работать с 1 июля, - пояснил Карякин. - Центральный офис расположен недалеко от станции метро "Алексеевская", там находится руководство центра. Мигранты же могут обратиться в филиалы, которые открыты в нескольких ТЦ: "Москва" в Люблино, а также одноименный центр на Каширском шоссе, "Садовод" на 14-м км МКАД и "Дубровка". В отделениях предлагают полный комплект услуг для мигрантов: экстренную медицинскую помощь, юридическую консультацию и так далее. Специалисты говорят на китайском и вьетнамском языках".

Медпомощь и юридические консультации бесплатны. Другие услуги: поиск работы и жилья, встреча в аэропорту на такси, оказывают за деньги. Как утверждает Карякин, финансируют работу центра общественные организации и частные компании, которые привлекают труд мигрантов. Конкретных инвесторов он назвать отказался. Из бюджета Москвы средства не выделяются.

"В день центр может оказать помощь от 100 до 1000 человек. Информация о нем распространяется через газеты, которые издают китайские и вьетнамские диаспоры. В дальнейшем мы планируем расширяться и оказывать помощь мигрантам из стран СНГ, в первую очередь, из Средней Азии", - заключил Карякин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил M24.ru, что город оказывает центру медицинскую поддержку. "Мы оказываем помощь, если они к нам обращаются. К примеру, предоставляем машины "скорой помощи", - пояснил чиновник.

Ответственный секретарь Российско-китайской палаты Сергей Санакоев отметил, что, по данным на 2014 год, в столице проживает около 100 тысяч китайцев и вьетнамцев. Однако, по словам эксперта, в последнее время количество трудовых мигрантов уменьшилось из-за ужесточения миграционного законодательства. При этом приезжие из Китая и Вьетнама сейчас оказывают транспортные, юридические и риэлторские услуги друг другу. "Газеты на китайском и вьетнамском языках заполнены такими объявлениями. Для китайцев это способ заработка, поэтому, чтобы услугами официального центра кто-то пользовался, они должны стоить очень дешево", - пояснил он. По его словам, новый центр поможет узнать мигрантам об их возможностях в Москве.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина поддержала создание новых организаций помощи мигрантам. "Прежде всего, людям нужны юридические консультации. Они не знают ни своих прав, ни правил устройства на работу и так далее. Помимо трудовых мигрантов, есть вынужденные переселенцы, которым также нужна помощь", - сказала Ганнушкина.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили создать единый центр трудовой миграции для граждан из стран СНГ. По их словам, главная трудность в этом вопросе - выбрать место для размещения центра. Также в московских библиотеках планируют открыть центры толерантности, где мигрантов будут консультировать на юридические темы, читать лекции по истории и культуре России, учить русскому языку.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская