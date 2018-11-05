Великое вчера: как стоит относиться к своим прошлым успехам

Наши установки и опыт прямым образом влияют на то, как мы себя чувствуем и, значит, какие решения принимаем. Ошибки прошлого нередко превращаются в якорь, который тянет вниз. Решение, как правило, одно: сделайте выводы и двигайтесь дальше. А что делать с собственными достижениями: лелеять или так же – отпустить? Могут ли они помешать дальнейшему росту?

Редакция портала Москва 24 решила разобраться, как стоит воспринимать свои прошлые успехи.

Вперед, в прошлое

Многие люди, которые однажды пережили успех, ощущают определенный спад – сверху вниз. Такое может возникнуть в период затишья – как в карьере, так и в личной жизни.

"Причин для эмоционального спада множество: переутомление, отсутствие роста, плохая эмоциональная экология (обман, хитрости, подсиживания, сплетни), проблемы на личном фронте или хронический стресс – организм все-таки не железный. Есть у современного человека склонность к упрощению проблем. Но с ними все-таки стоит разбираться, а не блокировать их в себе", – говорит психолог, травматерапевт, преподаватель Московского института гештальта и психодрамы Артем Жилин.

Человек, однажды почувствовав счастье от своих достижений, впоследствии может несколько растерять уверенность в себе – если перестанет двигаться вперед или столкнется с неудачей. Как правило, это значит, что успешная пора в жизни все еще не началась. Особенно, если прошло много лет, и ничто так и не перекрыло любимый старый образ хорошего.

Эти люди начинают жить прошлой успешной жизнью, отрицая реальные возможности. Образ прошлого давит на самооценку и может привести к депрессии. Решение (к которому, кстати, не так уж и просто прийти): поднять якорь прошлого успеха, сфокусировать внимание не на прошлом, а на настоящем и будущем.

"За восхождением следует нисхождение. Многие этого не осознают. Но это абсолютно нормальный процесс, и если человек умеет управлять собой, то он спокойнее переживает такие моменты. Верные помощники здесь – знания и немного навыка. Если вы справитесь с такой ситуацией один раз, позже на спады будете реагировать уже спокойнее, ведь есть знание, что потом опять будет подъем", – считает психолог Центра развития для взрослых Светлана Дьяконова.

На паузу

Чтобы как следует разобраться в настоящем, рекомендуется взять тайм-аут в битве за успех. Побудьте с собой столько, сколько нужно: пару минут, час, день, месяц. Это поможет выйти из состояния вселенской неудовлетворенности собой.

"Важно развивать навык специфического внимания к самому себе, часто такое внимание ложно называют эгоизмом. Но это сосредоточенность на своих внутренних процессах. Необходимо понять, что у вас происходит в телесной, в эмоциональной и в ментальной сферах. Важно позволить себе себя услышать. Зачастую без психотерапевта этот навык довольно трудно развить: слишком много существует деталей, на которые мы не обращаем внимания, человек очень хитер в отношении самообмана, себе мы врем крайне изощренно. Если вы решили справляться с этой проблемой самостоятельно, стоит чаще задаваться вопросами: "Чем меня не устраивает моя жизнь? Что я себе не позволил? Как я делаю себя несчастным?" Правда бывает болезненной, но она целительна", – объясняет Артем Жилин.

Ожидания и реальность

Прошлый успех может породить страх снова его не повторить, разочаровать близких и себя. Когда планка слишком высока, есть риск просто сломаться под грузом ответственности и завышенных ожиданий.

"Многие негативные установки идут из детства. Например, из школьного: "В прошлой четверти у меня были пятерки, а теперь одни тройки". Возникает страх перед следующей четвертью – не оправдать ожиданий, стать двоечником. Такая же картинка, только в других реалиях, возникает и со взрослым человеком. Если он решит разбираться с этим страхом без специалиста, ему необходимо вспомнить, как он выходил из похожих ситуаций в детстве, как реагировать на то, что успех сменялся неудачей", – отметила Светлана Дьяконова.

В таком случае нужно абстрагироваться от ожиданий, постараться оценить реальные силы и, главное, допустить возможность провала, принять факт, что неудачи – это нормально, это признак того, что человек не перестает развиваться. Ведь неудач не терпит только тот, кто ничего не делает.

"Ошибки – это знак того, что человек действует на границе своих возможностей. Даже мой любимый Илон Маск говорил, что рассчитывал успех компании SpaceX лишь на 10 процентов (то есть на 90 процентов он был уверен, что компания не выживет). Он боялся и говорил об этом прямо. Мужество не в том, чтобы перестать бояться, а в том, чтобы бояться и продолжать делать что-то даже через страх", – уверен Жилин.

Синдром самозванца

Сегодня многие успешные люди страдают "синдромом самозванца" – это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям.

"Например, человек считает, что он недостаточно компетентен для своей профессии и всех обманывает. А на деле он является одним из лучших специалистов", – добавил психолог.

Человек с этим синдромом объясняет свои успехи банальной удачей, попаданием в нужное место и время или введением других в заблуждение, что он более умен и компетентен, чем есть на самом деле.

"Этот синдром родом из нашего детства. Если родители говорили ребенку: "Да кто ты такой, у тебя ничего не получится, – или говорили, – куда ты лезешь, там и без тебя много". И похожие фразы, безусловно, западали в душу. Они могут повлиять и на взрослого человека", – говорит Светлана Дьяконова.

Чтобы избавиться от синдрома самозванца, нужно превозмочь в себе определенные предрассудки: например, перестать считать, что ординарная ошибка говорит о способностях человека. Цель лечения состоит в том, чтобы научиться распознавать негативные и деструктивные мысли и избегать их. Теоретически, когда человек научится распознавать такие мысли, он сможет сопоставить мысли с реальностью и определить недочеты в ходе своего мышления.

"Очень важное правило – перестать бороться с собой. Внутренняя борьба и конфликт с собой никогда не приводят к хорошим результатам, все это очень энергозатратно. Важно научиться иначе строить с собой отношения, перестать оскорблять и обесценивать себя", – отметил Жилин.

Принять перемены

Безусловно, ностальгия очень привлекательна, на прошлое мы смотрим через призму чистоты и легкости. Прошлое, в отличие от настоящего и будущего, не порождает тревогу.

"Ностальгия – это о том, что "трава была зеленее, а небо голубее". И не всегда хорошо ей поддаваться. Для того, чтобы осознанно двигаться вперед, необходимо принять факт перемены и не зацикливаться на прошлых достижениях", – объясняет Дьяконова.

Тоска по "чудесному вчера" в основном возникает из-за неудовлетворенности реальностью, неадекватного восприятии себя в действительности и нежелании принять свой возраст.

"Внутри человека разыгрывается некая эмоциональная драма. Так, например, 45-летний мужчина не может проститься с детством. Но эти процессы неизбежны, они проходят с дискомфортом, с болью, с ощущением утраты. Но кризисы такого рода – это признак того, что мы достигли вершины развития, и у нас происходит качественное изменение. Еще Юнг говорит, что трансформация не бывает без боли. И я с ним полностью согласен", – подытожил Артем Жилин.