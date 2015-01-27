Мастер-класс Дмитрия Широкова онлайн - "Спецэффекты в кино: идея и реализация"

Фото: ТАСС/Константинов Алексей

30 января в Библиотеке Киноискусства им. С.М.Эйзенштейна киноклуб "КИНОПРИЗЫВ" совместно с продакшн-студией "CHIBIS" проведет мастер-класс супервайзера визуальных эффектов Дмитрия Широкова.

Дмитрий самостоятельно освоил трехмерные технологии, работу с видео и графикой. Он принимал участие в таких видных проектах как: "Волкодав", "Параграф-78", "1612", "Особо опасен", "Книга мастеров", "Мы из будущего 2", "Черная молния", "Самый темный час", "Август. Восьмого" и "Сталинград".



Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в пятницу, 30 января, начало в 19.00.