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27 января 2015, 17:40

Мастер-класс Дмитрия Широкова онлайн - "Спецэффекты в кино: идея и реализация"

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Фото: ТАСС/Константинов Алексей

30 января в Библиотеке Киноискусства им. С.М.Эйзенштейна киноклуб "КИНОПРИЗЫВ" совместно с продакшн-студией "CHIBIS" проведет мастер-класс супервайзера визуальных эффектов Дмитрия Широкова.

Дмитрий самостоятельно освоил трехмерные технологии, работу с видео и графикой. Он принимал участие в таких видных проектах как: "Волкодав", "Параграф-78", "1612", "Особо опасен", "Книга мастеров", "Мы из будущего 2", "Черная молния", "Самый темный час", "Август. Восьмого" и "Сталинград".


Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице в пятницу, 30 января, начало в 19.00.

  • Когда: 30 января, 19.00
  • Кто: Дмитрий Широков
  • Что: мастер-класс по созданию спецэффектов в кино
  • Кому смотреть: любителям захватывающих фильмов и начинающим художникам по спецэффектам
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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