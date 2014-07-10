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10 июля 2014, 17:38

ТЭЦ-1 на Карамышевской набережной могут переоборудовать под музей

промзоны строительство Сергей Кузнецов набережные

Фото: M24.ru

Здание ТЭЦ-1, расположенное на Карамышевской набережной, могут переоборудовать под музей современного искусства. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Сложность в том, что ТЭЦ-1, которая тут расположена, – это федеральная собственность. Однако те данные, которыми мы располагаем, показывают, что функцию этой ТЭЦ можно перенести", - сказал он. По словам Кузнецова, территория Карамышевской набережной очень интересна для развития.

Благоустройство набережных Москвы-реки

"Я надеюсь, что эти пожелания будут услышаны. И будет сделан некий анализ по поводу возможности развития этой территории. Потому что я считаю, территория экстремально интересная", - подчеркнул главный архитектор.

Напомним, что в этом году будет объявлен международный конкурс на развитие концепции Москвы-реки. Среди основных задач, которые необходимо решить, - реорганизация промышленных и складских объектов, обустройство набережных для пешеходов и велосипедистов, а также развитие системы водного транспорта. Из 10,4 тысячи гектаров реорганизуют около 7 тысяч гектаров, это составляет почти 70% всей зоны

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