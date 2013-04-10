Боевик "Падение Олимпа" стал лидером кинопроката

"Афиша": Кинопрокат возглавил фильм "Падение Олимпа"

Остросюжетный боевик "Падение Олимпа" с Джерардом Батлером в главной роли стал лидером кинопроката по итогам минувших выходных. Фильм режиссера Антуана Фукуа о спасении президента США из захваченного террористами Белого дома собрал за премьерную неделю около 3 миллионов долларов.

На второй строчке прокатного рейтинга расположился лидер прошлой недели - боевик "Бросок кобры" c Брюсом Уиллисом и Дуэйном Джонсоном. Фантастически наивная история от режиссера Стивена Соммерса за минувший уикенд принесла прокатчикам 2,5 миллиона долларов. Общие сборы картины составили почти 13 миллионов.

Третье место в рейтинге занял ремейк культового хоррора 32-летней давности - "Зловещие мертвецы: Черная книга". Это леденящая кровь история про глупых подростков, которые столкнулись с неизведанным на отдыхе. Лента заработала 2 миллиона 300 тысяч долларов.