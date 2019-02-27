Кто виноват в том, что заблудившийся нижегородец не дождался помощи спасателей

Несколько часов 37-летний житель Нижнего Новгорода Иван Тверитнев блуждал по лесу ночью, прежде чем самостоятельно выбрался к людям. При этом, по словам мужчины, он неоднократно звонил в экстренную службу "112" с просьбой о помощи, однако, как считает Тверитнев, его даже не начинали искать. Теперь в деле разбирается Следственный комитет по Нижегородской области. Мужчина, лишившийся из-за обморожения пальцев на одной ноге, намерен привлечь экстренные службы к ответственности и получить компенсацию. В свою очередь ведомства говорят, что потерявшегося все же искали, но не нашли. Рассказываем, как нижегородец чудом выжил на морозе в минус 15 градусов.

Фото: личная страница Ивана Тверитнева vk.com

"Пьяный или наелся чего-то?"

Иван Тверитнев заблудился в лесу в ночь с 26 на 27 января. Вечером мужчина расстался с друзьями и решил поехать домой на такси. Но от места встречи с приятелями до ближайшего шоссе ему нужно было пройти по небольшому знакомому пролеску. Однако он заблудился в темноте и не смог найти дорогу.

К сожалению, когда мужчина попытался свериться с навигатором, оказалось, что от холода его телефон выключился. Когда Иван перезагрузил мобильный, устройство запросило пин-код, который он никак не мог вспомнить. Единственная доступная функция – вызов экстренной службы. Прежде чем набрать номер 112, мужчина исчерпал все способы выбраться самостоятельно: пытался выйти по своим следам, кричал и звал на помощь – все тщетно.

Положение нижегородца усугублял и тот факт, что он был довольно легко одет для 15-градусного мороза. Набрав диспетчеру 112, Иван объяснил, что заблудился в лесу. Тверитнев был уверен, что его легко можно было отследить по GPS, что геоданные на телефоне все же были активированы.

Однако, по словам мужчины, вместо того, чтобы узнать его местонахождение, диспетчеры предложили ему подняться на холм, поискать огни. А потом сотрудники экстренной службы и вовсе решили, что он "пьян или наелся чего-то". Следует отметить, что у Ивана и вправду есть особенность – довольно необычная речь, из-за которой можно предположить, что он в состоянии алкогольного опьянения, но не настолько, чтобы его совсем нельзя было понять.

"Ну, они могли подумать, что я пьян. Но, поверьте, за те полтора-два часа, что я просил их о помощи, любой пьяный десять раз протрезвел бы. Я тогда и вовсе не выпивал. Да даже если бы и выпивал – какая разница, в каком состоянии человек обращается?" – возмущается мужчина.





Иван Тверитнев Даже пьяного искать нужно было.

Спустя два часа Иван понял, что "звонить бесполезно". Согласно его данным, он набирал 112 девять раз, еще несколько звонков поступили ему от экстренных служб. "Но после того как через пару часов они мне перезвонили, попросили выйти из леса, посмотреть название улицы и номер дома – я звонить перестал", – сетует он.

Ампутация

Фото: личная страница Ивана Тверитнева vk.com

В последующие несколько часов нижегородец плутал по лесу, тщетно пытаясь выйти к людям. Его спасло чудо: утром повстречался лыжник, который помог мужчине выбраться к людям. Оказалось, что в попытках найти дорогу, Иван лишь еще глубже ушел в лес. К сожалению, ночные блуждания не прошли бесследно: мужчина серьезно обморозил ноги. И если левую ступню удалось спасти, на правой пришлось удалить несколько пальцев.

Только на днях нижегородец вышел из больницы. Он не намерен просто так оставлять случившееся. Впереди предстоит длительная реабилитация, пока же мужчина едва стоит на ногах.

Следственный комитет начал доследственную проверку, по результату которой примет процессуальное решение. Иван рассказал, что также написал заявление в прокуратуру, правда, "они пока молчат". По-видимому, впереди ему придется пройти не один суд, добиваясь справедливости. Тверитнев сообщил, что пока со стороны экстренных служб не поступало предложений о возмещении затрат на лечение и моральной компенсации.

"Двадцать лет я занимался отделкой. Вот уже больше месяца я не работаю после этой истории. Сейчас я едва могу ходить, не могу опираться на переднюю часть ноги, передвигаюсь бочком. Со временем, может, станет получше", – сетует Иван. Пока он не представляет, как сможет вернуться к отделке офисов и квартир.





Иван Тверитнев Но по работе мне ведь надо на стремянку залезать, то вверх, то вниз.

"До сих пор не понимаю, каким чудом я жив остался. Вероятно, и организм у меня выносливый, и характер упертый. До последнего старался что-то делать. Не хочу, чтобы кто-то так же попал", – заключил Тверитнев.

Могли спасти?

Фото: личная страница Ивана Тверитнева vk.com

Заслуженный спасатель России, председатель Высшего Совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин рассказал порталу Москва 24, что у экстренных служб есть масса возможностей спасти заблудившегося человека.

"Кроме сотрудников МВД у нас есть лесники, местная администрация, через которую местные структуры МВД могут привлекать добровольцев. Те же ресурсы из армии, если понадобится", – подчеркнул Щетинин.





Сергей Щетинин спасатель Силы МЧС, местные службы спасателей – они есть.

По его словам, при этом невозможно утверждать, что их на 100 процентов хватает именно в этом районе. Возможно, в той ситуации нужно было прочесывать десятки километров, но быстро найти столько ресурсов в том месте было невозможно.

"Если он звонил в службу "112", и она уже запущена в промышленную эксплуатацию, а не опытную, как в некоторых регионах, то там должны быть возможности определения координат по звонку. Если "112" там работает в полную силу, с полным функционалом, то тогда оператор мог отследить точку, из которой он звонил", – предположил спасатель.

Он уточнил, что сегодня многие не понимают, как работает система. Может быть, в Нижегородской области работает "112", но еще не в промышленной эксплуатации – тогда могут быть сбои. Однако Щетинин сообщил, что в течение года – двух лет многие системы сдадутся в промышленную эксплуатацию, тогда будет гораздо проще определять координаты.

"Может быть, есть какие-то недочеты этой службы в плане настройки. Непонятно, насколько этот мужчина говорил правду, как оператор ему отвечал, достаточно ли он был квалифицирован. Как все было на самом деле и кто виноват – установит Следственный комитет. Этот случай не будет оставлен просто так. К счастью, у нас есть ведомства, которые разберутся, если система пробуксует", – заключил Щетинин.

Официальная позиция

Фото: личная страница Ивана Тверитнева vk.com



Директор службы 112 Нижегородской области Юрий Напалков выступил в эфире местной телекомпании и рассказал, что его сотрудники сначала направили вызов в ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба. – М24) города, а уже потом – в полицию. При этом он уверен, что сотрудники "в своей компетенции среагировали нормально".

В свою очередь, в отделе по работе со СМИ УМВД России по Нижнему Новгороду заявили журналистам, что в половину пятого утра на место пропажи мужчины выехали сотрудники патрульно-постовой службы, но "заявитель обнаружен не был". В шесть утра поиски прекратились.

Портал Москва 24 также связался с пресс-службой ГУ МЧС по Нижегородской области. Оказалось, что им и вовсе не поступало информации о заблудившемся мужчине. "Он позвонил на 112, они передали его ЕДДС. А сотрудники ЕДДС при получении информации, в зависимости от того, какая проблема, перенаправляют в другие службы", – сказала главный специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Елена Шилогурова.

Она добавила, что, согласно данным МЧС, дело о потерявшемся человеке передали местной полиции.

Нам информация не поступала, нас не привлекли. Из-за этого все так и получилось. Если бы мы получили вызов, то у нас есть специалисты, которые в таких случаях сразу связываются с поисковыми отрядами, волонтерами.



Шилогурова считает, в данном случае дело передали не совсем тому ведомству. "Если бы мы только знали – спасли бы", – подчеркнула она.