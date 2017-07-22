Троих россиян задержали за незаконное пересечение границы Украины

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Трое граждан РФ незаконно перешли российско-украинскую границу в ночь на субботу, 22 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Мужчин задержал украинский пограничный наряд в Сумской области на северо-востоке страны.

Одному из нарушителей 39 лет, он имел при себе военный билет. Другому – 27 лет, у него с собой оказался внутренний паспорт гражданина России. А третий оказался несовершеннолетним без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Ему 15 лет.

На 27-летнего россиянина составили материалы по статье об административных нарушениях. Самого старшего задержали на срок до трех суток для выяснения личности. После его также привлекут к ответственности. Подростка было решено передать представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации.