Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культурное наследие

22 января 2015, 16:55

Российский академический молодежный театр отреставрируют

проекты РАМТ культурное наследие реставрации инженерные коммуникации строительство и реконструкция

Фото: invest.mos.ru

Здание Российского академического молодежного театра на Театральной площади отреставрируют, сообщили в Москомстройинвесте.

После реставрации РАМТ оснастят современным оборудованием. На территории, где находится театр, заменят инженерные сети и системы.

На заседании 22 января градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила градостроительный план земельного участка, на котором расположен театр. Площадь участка – 3402 квадратных метра. Он находится в границах заповедной территории "Китай город".

Что касается здания РАМТа, то оно признано объектом культурного наследия федерального значения. Площадь здания – 9 140 квадратных метров.

Здание РАМТа

Дом, в котором сейчас расположен РАМТ, построен в 1821 году. В 1840-м владельцем дома стал купец Бронников. Несколько лет спустя в бельэтаже здания расположился частный театр, в который съезжали актеры со всей страны.

Позже в здании открыли Новый драматический театр. После пожара облик здания был изменен на тот, который мы видим сегодня.

В доме на Театральной площади в последующие годы размещались Шелапутинский театр, Императорский новый театр, синематограф "Орион", частный Театр Незлобина. Последний делил сцену с Первой студией МХТа.

В 1920-х годах в здании играли спектакли артисты Большого театра. В 1936 году в доме расположился Центральный детский театр Наталии Сац. В 1992-м театр переименовали в Российский академический молодежный театр

.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать