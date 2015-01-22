Российский академический молодежный театр отреставрируют

Здание Российского академического молодежного театра на Театральной площади отреставрируют, сообщили в Москомстройинвесте.

После реставрации РАМТ оснастят современным оборудованием. На территории, где находится театр, заменят инженерные сети и системы.

На заседании 22 января градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила градостроительный план земельного участка, на котором расположен театр. Площадь участка – 3402 квадратных метра. Он находится в границах заповедной территории "Китай город".

Что касается здания РАМТа, то оно признано объектом культурного наследия федерального значения. Площадь здания – 9 140 квадратных метров.

Здание РАМТа

Дом, в котором сейчас расположен РАМТ, построен в 1821 году. В 1840-м владельцем дома стал купец Бронников. Несколько лет спустя в бельэтаже здания расположился частный театр, в который съезжали актеры со всей страны.

Позже в здании открыли Новый драматический театр. После пожара облик здания был изменен на тот, который мы видим сегодня.

В доме на Театральной площади в последующие годы размещались Шелапутинский театр, Императорский новый театр, синематограф "Орион", частный Театр Незлобина. Последний делил сцену с Первой студией МХТа.

В 1920-х годах в здании играли спектакли артисты Большого театра. В 1936 году в доме расположился Центральный детский театр Наталии Сац. В 1992-м театр переименовали в Российский академический молодежный театр

