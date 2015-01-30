Цены товаров в киосках выше, чем в супермаркетах – Немерюк

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Цены товаров в киосках дороже, чем в супермаркетах, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, дешевизна товаров в палатках – это миф. Такие торговые точки играют на большом потоке покупателей, которым проще на бегу что-то купить, чем заходить в магазины.

"На цены мало кто обращает внимание. А если присмотреться, можно увидеть, что в ларьке или вендинговом автомате бутылка воды стоит 70 рублей, а в соседнем супермаркете – 30 рублей", - сказал Немерюк.

Как будут выглядеть новые киоски

Напомним, В 2016 году полностью завершится замена киосков. Уже к маю этого года в столице появится около 700 новых киосков. Старые киоски постепенно будут сносить.

Новые договора аренды будут заключаться на 5 лет, а не на 3, как раньше. Все объекты разыгрываться на открытых электронных аукционах, информация о которых будет размещена в общем доступе на сайтах правительства Москвы.

Торговые павильоны будут созданы по единому проекту, с современным городским дизайном. Киоски будут выдаваться «под ключ» со всем необходимым торговым и холодильным оборудованием, с полным подключением к городским коммуникациям. Таким образом, практически сразу после заключения договора арендатор сможет начать торговлю, что упрощает ведение бизнеса. Ведь раньше предприниматель тратил на строительство павильона от 3 до 6 месяцев. Все это время он не получал доходов, но оплачивал аренду.

Внешний вид киосков раньше оставлял желать лучшего, так как арендаторы на этом экономили. А сейчас все полностью построит город. В двух таких новых киосках на Тверской улице уже продаются мороженое и театральные билеты.