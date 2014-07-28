В России вступил в силу запрет на ввоз молочной продукции из Украины

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С 28 июля в России вступает в силу запрет на ввоз молочной продукции из Украины. Это связано с нарушениями ветеринарно-санитарных норм, сообщает телеканал "Москва 24".

В продукции украинских производителей были найдены антибиотики тетрациклиновой группы. В настоящее время в Россельхознадзоре рассматривается вопрос о введении запрета на ввоз сухой молочной сыворотки и сухого молока.

По российскому законодательству, антибиотиков в молочных продуктах быть не должно.

На сайте ведомства отмечается, что всего для поставок на российский рынок было аттестовано 27 украинских молокоперерабатывающих предприятий. С 2009 года в связи с систематическими нарушениями были введены ограничения на 10 из них. "Если минувшем году Россельхознадзором задержано 37 товарных партий недоброкачественной и опасной украинской молочной продукции, то в первом полугодии текущего года - уже 196", - говорится в сообщении.

Кроме того, с сегодняшнего дня вводится запрет на ввоз всей украинской растительной продукции в багаже, ручной клади пассажиров и почтовых отправлениях. С начала 2014 года были пресечены 182 попытки ввоза с территории Украины картофеля и саженцев плодовых и декоративных культур без фитосанитарных сертификатов.

В ручной клади и багаже пассажиров из Украины выявлены пять видов карантинных для России объектов: амброзия полыннолистная, ценхрус малоцветковый, западный (калифорнийский) цветочный трипс, золотистая картофельная нематода, картофельная моль.

Отметим, что российский рынок уже закрыт для украинских конфет Roshen. В молочном шоколаде был обнаружен бензопирен, обладающий канцерогенными свойствами. Кроме того, в продукции выявили токсические примеси и несоответствие информации о пищевой ценности изделий на этикетке.