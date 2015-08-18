В московские детдома и больницы передали 300 килограммов меда

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На Медовый спас в столичные детские дома и больницы было передано около 300 килограммов меда. Об этом сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает корреспондент m24.ru.

Медовый спас – православный праздник, отмечающийся 14 августа. Такое название он получил по обычаю освящать в этот день мед нового урожая. Пчеловоды приносят в храмы первые вырезанные соты. Считается, что после этого дня пчелы перестают нести в свои ульи нектар и пыльцу.

"Удобный город": Мед

Напомним, в рамках праздника в заповеднике "Коломенское" открылась Всероссийская ярмарка меда. Ее организовал "Национальный союз пчеловодов" при поддержке правительства Москвы, министерства сельского хозяйства и Московского объединенного музея-заповедника.

В работе ярмарки принимают участие около 350 лучших пчеловодов из 47 регионов России. Кроме того, гости смогут приобрести мед из других стран, представляющих свою продукцию на ярмарке: Казахстан, Киргизия и другие. Пчеловоды привезли более 1000 тонн натуральной продукции по ценам производителей. Ярмарка продлится до 18 октября.