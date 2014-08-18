Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Продукты

18 августа 2014, 13:01

До конца года цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%

продукты цены молоко стоимость запрет на ввоз

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца этого года цены на молочную продукцию в России вырастут примерно на 10%. Об этом журналистам сообщил председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, передает Агентство "Москва".

Даниленко отметил, что рост цен связан не с введением запрета на импорт продуктов из Соединенных Штатов, стран Евросоюза, Канады и Австралии, а с сезонным подорожанием молочной продукции.

"В прошлом году не было ни эмбарго, ни проблем с импортом, но цены резко росли. Это происходит потому что произошло резкое сокращение производства российского молока и рекордный рост импорта на рынке", - объяснил он.

Кроме того, Даниленко отметил, что в последний месяц на рынке местами цены даже упали, так как в августе и сентябре производство готовится к зиме, поэтому объемов продукции на складах более чем достаточно.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фактов прямого завышения цен в связи запретом на импорт пока нет. Тем не менее, поставщики уже заявляют о том, что стоимость поднимется в связи с изменением логистической схемы.

"Например, семгу повезут из Чили, и цена, по нашим подсчетам, будет выше на 10%", - сказал Немерюк. В то же время он сказал, что "свинины будет меньше, чем ожидалось, но не потому, что ее нет, а потому, что она везде востребована". Как добавил чиновник, российские переработчики заменят свинину курятиной.

Ссылки по теме

Также Немерюк сказал, что прогнозируется хороший урожай зерновых, овощей и фруктов, поэтому цена на эту категорию продуктов не вырастет. Москвичам стоит ожидать роста стоимости некоторых групп товаров, но не более чем на 8%, и это связано с инфляцией.

В то же время представители Общественной палаты Московской области начали проводить рейды по магазинам и проверять наличие там товаров, которые попали под санкции после 6 августа.

Как сообщил M24.ru член областной ОП Сергей Чухов, проверять торговые точки планируется по два-три раза в неделю. В свою очередь в Общественной палате Москвы заявили, что ведут подготовительные работы и обсудят возможность проведения рейдов в столичных торговых сетях.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Пока Общественная палата области провела один рейд, было проверено пять магазинов, однако запрещенных товаров пока не нашли. "Многие магазины, чтобы себя обезопасить, убирают с полок даже ту продукцию, которая произведена и ввезена на склады до введения санкций", - отметил Чухов.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать