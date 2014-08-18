До конца года цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%

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До конца этого года цены на молочную продукцию в России вырастут примерно на 10%. Об этом журналистам сообщил председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, передает Агентство "Москва".

Даниленко отметил, что рост цен связан не с введением запрета на импорт продуктов из Соединенных Штатов, стран Евросоюза, Канады и Австралии, а с сезонным подорожанием молочной продукции.

"В прошлом году не было ни эмбарго, ни проблем с импортом, но цены резко росли. Это происходит потому что произошло резкое сокращение производства российского молока и рекордный рост импорта на рынке", - объяснил он.

Кроме того, Даниленко отметил, что в последний месяц на рынке местами цены даже упали, так как в августе и сентябре производство готовится к зиме, поэтому объемов продукции на складах более чем достаточно.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фактов прямого завышения цен в связи запретом на импорт пока нет. Тем не менее, поставщики уже заявляют о том, что стоимость поднимется в связи с изменением логистической схемы.

"Например, семгу повезут из Чили, и цена, по нашим подсчетам, будет выше на 10%", - сказал Немерюк. В то же время он сказал, что "свинины будет меньше, чем ожидалось, но не потому, что ее нет, а потому, что она везде востребована". Как добавил чиновник, российские переработчики заменят свинину курятиной.

Также Немерюк сказал, что прогнозируется хороший урожай зерновых, овощей и фруктов, поэтому цена на эту категорию продуктов не вырастет. Москвичам стоит ожидать роста стоимости некоторых групп товаров, но не более чем на 8%, и это связано с инфляцией.

В то же время представители Общественной палаты Московской области начали проводить рейды по магазинам и проверять наличие там товаров, которые попали под санкции после 6 августа.

Как сообщил M24.ru член областной ОП Сергей Чухов, проверять торговые точки планируется по два-три раза в неделю. В свою очередь в Общественной палате Москвы заявили, что ведут подготовительные работы и обсудят возможность проведения рейдов в столичных торговых сетях.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Пока Общественная палата области провела один рейд, было проверено пять магазинов, однако запрещенных товаров пока не нашли. "Многие магазины, чтобы себя обезопасить, убирают с полок даже ту продукцию, которая произведена и ввезена на склады до введения санкций", - отметил Чухов.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.