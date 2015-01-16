Шпроты, бычки и хамса из Крыма могут появиться на московских прилавках

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Власти Крыма предложили правительству Москвы поставлять на рынки и в магазины столицы свежую черноморскую и азовскую рыбу - хамсу, шпроты и бычки. Об этом M24.ru рассказал председатель госкомитета по рыболовству республики Андрей Дедюхин. Чтобы наладить торговые отношения со столицей, глава Крыма Сергей Аксенов направил Сергею Собянину письмо с просьбой о сотрудничестве. В столичном департаменте торговли готовы продавать улов крымских рыбаков, а ритейлеры заявляют о проблемах, связанных с доставкой рыбы. Рассматриваются различные варианты перевозки товаров, в том числе по воздуху.

В письме Сергея Аксенова, адресованном Сергею Собянину, говорится, что рыболовные предприятия Крыма модернизируются и готовы поставлять в Москву свою продукцию.

"Прошу вас оказать содействие в построении диалога между крымскими предприятиями и торговыми предприятиями и рынками Москвы, - пишет Аксенов. – Развитие торговых отношений привлекло бы дополнительные инвестиции в развитие промышленности в Крыму с одной стороны, и поставки социально-значимой продукции по доступной цене на рынок Москвы с другой стороны".

Глава республики также отмечает, что на данный момент торговые сети отказываются сотрудничать, ссылаясь на небольшой срок работы крымских предприятий и отсутствие деловой репутации. Это "затрудняет поставки нашей <...> продукции на московский продовольственный рынок", говорится в письме.



Председатель госкомитета по рыболовству Крыма Андрей Дедюхин сказал M24.ru, что республика действительно заинтересована в поставке своей продукции на столичные прилавки. Он отметил, что за прошлый год в Крыму было выловлено свыше 13 тысяч тонн рыбы: около семи тысяч тонн хамсы, 2,5 тысячи тонн бычка, около четырех тысяч тонн шпрот. "50% выловленной рыбы мы смело можем поставлять", - отметил Андрей Дедюхин. Стоимость свежемороженой хамсы первого сорта составляет 25 рублей за килограмм (в ящиках по 22 кг), а второй сорт расфасован в мешки по 33 килограмма и 1 кг будет стоить 12 рублей за один килограмм.

По словам председателя Рыбного союза Сергея Гудкова, крымская рыба будет пользоваться спросом у москвичей, поскольку сможет выиграть в конкуренции с балтийской продукцией. "Оптовые цены будут ниже в два раза, а розничная цена, конечно, будет немного выше, но все равно дешевле рыбы из Прибалтики. Азовская хамса - это аналог балтийской кильки, только дешевый. По вкусу и питательным ценностям - одно и то же", - сказал Гудков.

Однако председатель госкомитета по рыболовству признал, что доставка крымской рыбы в столицу будет в два раза дороже, чем перевозка товаров с ростовских или краснодарских предприятий. "Этот вопрос пока не урегулирован должным образом, прорабатывается возможность дотаций от крымского правительства", - сказал Дедюхин.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил M24.ru, что улов крымских рыбаков может появиться на ярмарках выходного дня и рынках. "Мы готовы принять и рыбу, и мед, и орехи, и все, что у них есть. Сделать для них ярмарки – это не проблема. Мы все прошлое лето крымских производителей приглашали к нам поторговать, но, кроме помидоров, ничего не привезли", - сказал глава ведомства.

Он также добавил, что на ярмарках предприниматели из республики могут продемонстрировать товары и московским сетевикам. "Лоббировать их интересы мы не станем, но возможность сделать презентацию для сетевиков предоставим", - сказал Немерюк.

PR-директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Евгений Еликанов рассказал, что торговые сети столицы готовы сотрудничать, но объемы продукции крымчан должны соответствовать требованиям сетевиков.

"Поставки должны быть более пяти тонн за один раз, а в прошлом году крымские предприниматели предложили лишь около четырех. Плюс есть проблема с логистикой, перевозить на пароме проблематично и дорого, – сказал Еликанов. - Представители "Аэрофлота" предлагали перевозить часть рыбы, поскольку некоторые рейсы ходят полупустые, но по расчетам эти перевозки тоже не очень выгодны".

Председатель комитета по логистике Торгово-промышленной палаты РФ Олег Дунаев сказал, что производители всегда испытывают экономические трудности при входе на новый рынок.

"Финансовую проблему по логистике продукции можно решить с помощью дотаций. Предприниматели их могут запросить у руководства республики. Если власти Крыма считают, что дотации должно выделять также и московское правительство, то они должны обосновать, почему бюджет города должен стимулировать развитие крымского бизнеса", - сказал Дунаев. Между тем в письме главы Крыма к столичному мэру просьбы о дотациях не было.

Майя Соерова, Марина Курганская