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Экономика

15 декабря 2014, 16:35

За ценники в у.е. будут штрафовать до 50 тысяч рублей - Немерюк

продукты закон магазины валюта Алексей Немерюк экономика и предпринимательство ценники

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Устанавливать цены в российских магазинах в условных единицах, в частности, в евро, неправомерно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Мера неправомерная, это закреплено в 317 статье Гражданского кодекса, все цены должны указываться только в рублях. Действительно, в договорах цена может указываться и в другой валюте, но это не касается розничных магазинов", - отметил Немерюк.

По его словам, за нарушение закона предусмотрены штрафы: для индивидуального предпринимателя - до пяти тысяч рублей и для юридического лица - до 50 тысяч рублей. "В департамент пока таких жалоб не поступало, но наши специалисты фиксировали появление ценников в у.е. После замечания предприниматели убирают такие ценники", - объяснил Немерюк.

Отметим, что сами москвичи, заметив ценники в у.е., могут сообщить о нарушениях в департамент торговли, а также в Роспотребнадзор (горячая линия- 8-800-100-0004), предварительно сфотографировав нарушение.

В столичных магазинах нельзя указывать цены в валюте - Немерюк

По словам продавцов, это вынужденная мера - они выставляют ценники в той валюте, в какой закупают товар. Эксперты отмечают, что законом это не запрещено, но брать с покупателей деньги при этом торговцы обязаны только в рублях. "Единственным законным средством платежа в границах Российской Федерации является российский рубль, поэтому писать ценники в относительных единицах можно, но требовать оплату в любой другой валюте незаконно", - рассказал в эфире канала "Москва 24" экономист Сергей Хестанов.

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О том, что такие действия являются незаконными, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал и юрист общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Дмитрий Лесняк. "Закон говорит о том, что информация должна быть представлена в том числе в рублях. Единственное, если есть время и желание, можно жаловаться в Роспотребнадзор, который в данной ситуации обязан принять необходимые меры и привести ценообразование к правильному порядку".

Эксперт пояснил, что если это необходимо, то магазин может менять свои ценники несколько раз в день. Но это требует определенных трудозатрат, поэтому сотрудники магазина указывают цену в условных единицах, что противоречит закону. Отметим, сам Лесняк пока не видел таких ценников, но считает, что в скором времени они могут появиться.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что некоторые продавцы после падения рубля начали указывать стоимость товаров в иностранной валюте.

Стоит отметить, что с начала 2014 года доллар и евро подорожали более чем на 20 рублей. Падение курса национальной валюты эксперты связывают с понижением цен на нефть, а также последствиями экономических санкций, объявленных России США и Евросоюзом из-за событий на Украине.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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