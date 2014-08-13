Медведеву расскажут, как увеличить производство мяса, молока и овощей

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Дмитрий Медведев через 10 дней проведет специальное совещание с правительством, на котором ему представят предложения по увеличению производства в России мяса, молока, фруктов и овощей. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, до конца сентября будут сформированы корректировки в программу по развитию агропромышленного комплекса.

Дворкович также сообщил, что Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг организуют проверку по факту повышения цен поставщиками ритейлеров. Ранее один из крупнейших ритейлеров России – X5 Retail Group – уведомил правительство о том, что его поставщики рыбы и креветок начали поднимать цены. Рост стоимости морепродуктов колеблется от 20% до 36%.

При этом, по словам Дворковича, никаких оснований для избыточного роста цен на продуты в России нет. Однако вице-премьер не исключает небольшого роста цен по отдельным позициям в ближайшее время. Но "такое происходит каждый год, и в этом ничего удивительного нет", отметил он.

Какие продукты могут исчезнуть с московских прилавков

Вице-премьер добавил, что Россия договорилась с Белоруссией о дополнительных поставках продовольствия для покрытия дефицита от введения продовольственного эмбарго. Объем поставок будет определен в течение нескольких дней.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.