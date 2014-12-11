Москве не удалось договориться с 7-Eleven об открытии магазинов в городе

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Московские власти не смогли договориться с 7-Eleven об открытии сети магазинов шаговой доступности. Об этом глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал в эфире телеканала "Москва 24".

По его словам, формат небольших павильонов в подземных переходах устарел, поэтому было решено развивать сеть магазинов шаговой доступности. Он напомнил, что такой магазин уже открылся по адресу Земляной вал, 42.

В связи с тем, что договориться с 7-Eleven не удалось, департамент решил остановиться на тех сетях, которые уже работают в Москве.

7-Eleven – американская розничная сеть магазинов шаговой доступности, как правило, имеющих небольшую площадь. Подобные торговые предприятия обычно размещают на заправках и в спальных районах. Сеть представлена в 18 странах мира, в том числе в Канаде, Китае, Японии, Австралии и Норвегии. Единовременная плата за вход во франшизу от предпринимателя, желающего открыть магазин этой марки в своем городе, варьируется от $100 тысяч до $1 миллиона, говорится на сайте компании.

7-Eleven – американская розничная сеть магазинов шаговой доступности, как правило, имеющих небольшую площадь. Подобные торговые предприятия обычно размещают на заправках и в спальных районах. Сеть представлена в 18 странах мира, в том числе в Канаде, Китае, Японии, Австралии и Норвегии. Единовременная плата за вход во франшизу от предпринимателя, желающего открыть магазин этой марки в своем городе, варьируется от $100 тысяч до $1 миллиона, говорится на сайте компании.

Напомним, до конца года новые торговые галереи откроются в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций столичной подземки. Еще на 83 станциях павильоны начнут устанавливать уже в первом квартале 2015 года.

Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:

Люблино;

Кожуховская;

Выставочная;

Аннино;

Чкаловская;

Каховская;

Деловой центр;

Лесопарковая;

Марьино;

Новогиреево;

Речной вокзал;

Варшавская;

Парк Победы.

В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли.

Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Теперь арендаторы помещений не смогут сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.

Кроме того, магазины шаговой доступности могут появиться в семи переходах. В частности, мини-магазины появятся в переходах по следующим адресам: Смоленский бульвар,10/1; Большая Спасская, 2; Академика Сахарова, 12; Садовая-Черногрязская 22; Новый Арбат, 28. А также в переходе "Выставочный" на Краснопресненской набережной, 14/1.