Москве не удалось договориться с 7-Eleven об открытии магазинов в городе

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Московские власти не смогли договориться с 7-Eleven об открытии сети магазинов шаговой доступности. Об этом глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал в эфире телеканала "Москва 24".
По его словам, формат небольших павильонов в подземных переходах устарел, поэтому было решено развивать сеть магазинов шаговой доступности. Он напомнил, что такой магазин уже открылся по адресу Земляной вал, 42.
В связи с тем, что договориться с 7-Eleven не удалось, департамент решил остановиться на тех сетях, которые уже работают в Москве.
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Напомним, до конца года новые торговые галереи откроются в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций столичной подземки. Еще на 83 станциях павильоны начнут устанавливать уже в первом квартале 2015 года.
Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:
- Люблино;
- Кожуховская;
- Выставочная;
- Аннино;
- Чкаловская;
- Каховская;
- Деловой центр;
- Лесопарковая;
- Марьино;
- Новогиреево;
- Речной вокзал;
- Варшавская;
- Парк Победы.
В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли.
Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Теперь арендаторы помещений не смогут сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.
Кроме того, магазины шаговой доступности могут появиться в семи переходах. В частности, мини-магазины появятся в переходах по следующим адресам: Смоленский бульвар,10/1; Большая Спасская, 2; Академика Сахарова, 12; Садовая-Черногрязская 22; Новый Арбат, 28. А также в переходе "Выставочный" на Краснопресненской набережной, 14/1.