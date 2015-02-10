Сергей Собянин утвердил антикризисный план на 2015 год

Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности. План был утвержден на заседании правительства 10 февраля.
Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:
- поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;
- поддержка транспортной отрасли;
- поддержка строительного комплекса;
- снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
Так, в сфере социальной поддержки граждан предполагается сохранить действующие льготы и социальные гарантии москвичей, оказывать дополнительную адресную поддержку нуждающимся категориям граждан. "На это из резервного фонда выделят 1,7 миллиарда рублей", - отметил Сергей Собянин. Кроме того, власти будут в полном объеме обеспечивать горожан лекарствами, а также:
- разрабатывать дополнительные мероприятия по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения напряженности на рынке труда;
- принимать дополнительные меры по поддержке ипотечного жилищного кредитования;
- реализовывать меры по защите участников долевого строительства с целью недопущения появления "обманутых дольщиков";
- мониторить ситуации на рынке труда города Москвы;
- следить за задолженностями по зарплате.
Помимо этого, в сфере поддержки предприятий реального сектора и импортозамещения правительство займется поддержкой развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику, биохимию и пищевую промышленность.
Технопарки и технополисы также получат поддержку, а с производителями, которые будут заниматься импортозамещением, будут заключать долгосрочные госконтракты. Кроме того, предусматривается введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю.
В сфере обеспечения продовольственной безопасности планируется отложить закрытие некапитальных сельскохозяйственных рынков и недопущение дефицита и ускоренного роста цен на продукты. Активной будет и работа с новыми поставщиками продовольствия на московский рынок.
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В сфере строительства и транспорта власти собираются снизить стоимость градостроительных проектов и перенести введения ограничений для грузовых автомобилей низких экоклассов. Также, предусматривается снижение штрафов за нарушения для легальных перевозчиков.
Власти также займутся и поддержкой предпринимательства. Специально для этого предусмотрено следующее:
- упрощение процедур регистрации юридических лиц;
- перенос внедрения нового формата вывесок магазинов, расположенных за пределами ТТК и вылетных магистралей;
- сохранение действующих ставок и льгот для арендаторов городского имущества (заморожены ставки аренды городских помещений);
- расширение патентной система налогообложения;
- введение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей в научной, производственной и социальной сферах, которые выбрали упрощенную или патентную систему налогообложения;
- проведение в ЦАО эксперимента по предоставлению киосков "под ключ", арендаторы будут освобождены от оплаты стоимости изготовления палаток.)
- подготовка предложений по снижению стоимости аренды торговых площадей в подуличных переходах метро.
Помимо этого, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов планируется сокращение численности госслужащих органов исполнительной власти, а также отказ от закупок за счет бюджета товаров роскоши. При этом надежность выполнения государственных контрактов будет обеспечиваться с помощью Московского городского казначейства.
Напомним, проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.