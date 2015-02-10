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Экономика

10 февраля, 13:12

Сергей Собянин утвердил антикризисный план на 2015 год

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Сергей Собянин утвердил антикризисный план развития Москвы в 2015 году

Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности. План был утвержден на заседании правительства 10 февраля.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

  • поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;
  • поддержка транспортной отрасли;
  • поддержка строительного комплекса;
  • снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;
  • повышение эффективности бюджетных расходов.

Так, в сфере социальной поддержки граждан предполагается сохранить действующие льготы и социальные гарантии москвичей, оказывать дополнительную адресную поддержку нуждающимся категориям граждан. "На это из резервного фонда выделят 1,7 миллиарда рублей", - отметил Сергей Собянин. Кроме того, власти будут в полном объеме обеспечивать горожан лекарствами, а также:

  • разрабатывать дополнительные мероприятия по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения напряженности на рынке труда;
  • принимать дополнительные меры по поддержке ипотечного жилищного кредитования;
  • реализовывать меры по защите участников долевого строительства с целью недопущения появления "обманутых дольщиков";
  • мониторить ситуации на рынке труда города Москвы;
  • следить за задолженностями по зарплате.

Помимо этого, в сфере поддержки предприятий реального сектора и импортозамещения правительство займется поддержкой развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику, биохимию и пищевую промышленность.

Технопарки и технополисы также получат поддержку, а с производителями, которые будут заниматься импортозамещением, будут заключать долгосрочные госконтракты. Кроме того, предусматривается введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю.

В сфере обеспечения продовольственной безопасности планируется отложить закрытие некапитальных сельскохозяйственных рынков и недопущение дефицита и ускоренного роста цен на продукты. Активной будет и работа с новыми поставщиками продовольствия на московский рынок.

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В сфере строительства и транспорта власти собираются снизить стоимость градостроительных проектов и перенести введения ограничений для грузовых автомобилей низких экоклассов. Также, предусматривается снижение штрафов за нарушения для легальных перевозчиков.

Власти также займутся и поддержкой предпринимательства. Специально для этого предусмотрено следующее:

  • упрощение процедур регистрации юридических лиц;
  • перенос внедрения нового формата вывесок магазинов, расположенных за пределами ТТК и вылетных магистралей;
  • сохранение действующих ставок и льгот для арендаторов городского имущества (заморожены ставки аренды городских помещений);
  • расширение патентной система налогообложения;
  • введение налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей в научной, производственной и социальной сферах, которые выбрали упрощенную или патентную систему налогообложения;
  • проведение в ЦАО эксперимента по предоставлению киосков "под ключ", арендаторы будут освобождены от оплаты стоимости изготовления палаток.)
  • подготовка предложений по снижению стоимости аренды торговых площадей в подуличных переходах метро.

Помимо этого, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов планируется сокращение численности госслужащих органов исполнительной власти, а также отказ от закупок за счет бюджета товаров роскоши. При этом надежность выполнения государственных контрактов будет обеспечиваться с помощью Московского городского казначейства.

Напомним, проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.

Сюжеты: Как работает власть Тренды города: все, что волнует столицу , Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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