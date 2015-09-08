Россельхознадзор нашел нарушения в еще одном подмосковном "Ашане"

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Россельхознадзор выявил нарушения в магазине сети "Ашан" в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было установлено, что информация о сроке хранения на этикетках рыбных продуктов "не соответствует информации, указанной в журнале прослеживаемости".
Кроме того, были выявлены нарушения законодательства в сфере фитосанитарии и карантина растений.
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Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы для проведения исследований на микробиологические и химические показатели безопасности.
Напомним, что это не первый "Ашан" в московском регионе, который вызвал претензии со стороны Россельхознадзора. Схожие нарушения были недавно обнаружены в магазинах торговой сети в Красногорске, Солнечногорском районе, Подольске, Орехово-Зуеве, Химках и Томилине.
Кроме того, в конце августа в мясном фарше, реализуемом в московском гипермаркете "Ашан-Кунцево", были обнаружены листерии и сальмонеллы – патогенные микроорганизмы, опасные для здоровья человека.
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