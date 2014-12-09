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Мэр Москвы

09 декабря 2014, 17:21

В проекте "Активный гражданин" зарегистрировались 800 тысяч человек - Собянин

правительство Москвы мэр Москвы Активный гражданин Сергей Собянин

Фото: ag.mos.ru/

В системе электронных референдумов "Активный гражданин" зарегистрировались более 800 тысяч человек, сообщил на заседании правительства Москвы 9 декабря Сергей Собянин. 80% пользователей сервиса - москвичи в возрасте от 18 до 44 лет, ежедневно в приложение заходит до 130 тысяч человек, сообщает корреспондент M24.ru.

"Уже 800 тысяч человек зарегистрировано на "Активном гражданине", в последнем голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. Это хороший инструмент для того, чтобы правительство Москвы быстро и результативно узнавало мнение москвичей. Главное, чтобы эта активность продолжалась и наращивалась", - отметил мэр.

"О популярности нашего проекта также говорит еще то, что он входит в топ-50 самых востребованных коммуникационных и социальных мобильных приложений наравне с такими, как Facebook, Skype, "Вконтакте", Google и многими другими", - добавила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, с момента запуска "Активного гражданина" в мае этого года в сервисе провели 344 голосования (85 общегородских и 259 для отдельных территорий) и собрали более 10 миллионов мнений москвичей по вопросам жизни города.

Среди тем для голосования в сервисе можно отметить:

  • единые сроки школьных каникул;
  • введение видеонаблюдения в детских садах;
  • акция "Миллион деревьев";
  • комплексное развитие Нагатинской и Мневниковской пойм; введение правил ночной разгрузки в магазинах рядом с жилыми домами;
  • новые маршруты городского транспорта и другие.

По результатам голосований власти Москвы приняли ряд решений:

  • открыто 185 спортивных, культурных и досуговых секций; введено 6 новых автобусных маршрутов;
  • внедрено информирование граждан через SMS-сообщения о готовности документов в МФЦ;
  • осуществлена посадка порядка 56 тысяч деревьев и кустарников по 384 адресам;
  • учтено мнение граждан при выборе дизайна 2 новых станций метро "Солнцево" и "Новопеределкино";
  • принято решение об отказе от введения единых сроков школьных каникул с делегированием школам права самостоятельного выбора системы организации каникул и другие.

Сергей Собянин поблагодарил самых активных участников проекта и вручил им памятные подарки. В свою очередь Анастасия Ракова напомнила, что это не первый случай, когда участники проекта получают подарки. В частности, активные граждане получали билеты на концерт по случаю Дня города на Красной площади и на акцию "Ночь искусств". Кроме того, активные москвичи получат более двух тысяч билетов на новогоднюю елку.

Фото: M24.ru

О проекте

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.


В ноябре приложение "Активный гражданин" стало лауреатом премии CNews AppWARDS 2014 года в номинации "Лучшее мобильное приложение для госсектора". По количеству скачиваний приложение является самым популярным в Москве.

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" Как работает власть

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