На севере столицы сгорела крыша офисного здания

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В Москве загорелась крыша офисного здания, расположенного на улице Прянишникова, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.
В настоящее время площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Сейчас происходит возгорание деревянного обрешетника кровли.
"Сообщение о пожаре в доме №23 на улице Прянишникова поступило в ведомство в 17.19. Через четыре минуты на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Угрозы жизни людей нет", - уточнили в МЧС.
По словам сотрудника пресс-службы, в этом доме распологается магазин противопожарного оборудования.
В 18.20 пожар был потушен. Об этом сообщает официальный микроблог столичного МЧС в Twitter. Пострадавших нет. На месте работало 8 пожарных расчетов.
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