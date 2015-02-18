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18 февраля, 19:34

Восстановление книг из сгоревшей библиотеки ИНИОН может занять 150 лет

пожары библиотеки чп ИНИОН РАН

Фото: M24.ru

Восстановление книг из библиотеки ИНИОН РАН, которая пострадала от пожара, может занять около 150 лет. Об этом ТАСС рассказал глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

"Если пользоваться возможностями, которые есть у нас в стране, будем восстанавливать 154 года", - отметил Котюков. Он подчеркнул, что планируется разработать новую технологию восстановления книг, которая позволит сократить сроки.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

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Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. В результате пожара библиотека потеряла порядка 5,42 миллионов книг. Спасенные книги уже начали вывозить из здания на просушку и заморозку для дальнейшего восстановления.

Прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

По предварительным данным, в результате пожара библиотека потеряла около 5,42 миллиона книг.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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