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18 февраля, 18:46

Российские архитекторы требуют восстановить здание библиотеки ИНИОН

пожары проекты архитекторы ИНИОН РАН

Фото: M24.ru

Ведущие российские архитекторы обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с письмом о восстановлении здания сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН. Специалисты просят восстановить здание в соответствии с изначальным проектом, сообщает Союз московских архитекторов.

Письмо подписали 50 человек, в том числе руководители Российской академии архитектуры и строительных наук, Российского и Московского союзов архитекторов.

Архитекторы отметили, что здание библиотеки имеет большую культурную и историческую ценность и является одним из памятников отечественного модернизма. Здание ИНИОН РАН было построено в 1964-1967 годах по проекту Якова Белопольского.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

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Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. В результате пожара библиотека потеряла порядка 5,42 миллионов книг. Спасенные книги уже начали вывозить из здания на просушку и заморозку для дальнейшего восстановления.

Прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Что будет с самим зданием - пока неясно. Ранее предполагалось, что на этом месте построят новое книгохранилище, однако архитекторы настаивают на восстановлении здания по проекту Белопольского.

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Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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