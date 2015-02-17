Четыре человека пострадали при пожаре на северо-востоке столицы

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На северо-востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. В результате возгорания четыре человека пострадали, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сигнал о пожаре на Стартовой улице поступил на пульт оперативного дежурного в 18.00. Прибывшие на место происшествия огнеборцы быстро ликвидировали пламя, площадь пожара составила всего 7 квадратных метров.

О степени тяжести травм, полученных пострадавшими, информации пока нет.

Напомним, четыре дня серьезный пожар произошел в квартире на Сиреневом бульваре. В результате пожара один человек погиб, еще четверо пострадали, среди них двухмесячный ребенок. Все они получили ожоги и надышались дымом.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на лестничной площадке. Следователи считают, что причиной пожара мог стать поджог.